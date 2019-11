Retraites : Edouard Philippe recadre Jean-Paul Delevoye

Il aurait voulu le recevoir en tête à tête dans son bureau à Matignon. Mais, problème d'agenda oblige, Edouard Philippe a dû se résoudre tôt vendredi 8 novembre au matin à décrocher son téléphone pour « une explication franche » avec Jean-Paul Delevoye. La première depuis l'interview du haut-commissaire aux retraites au Parisien-Aujourd'hui en France parue la veille, que le Premier ministre - et c'est un euphémisme - n'a vraiment pas appréciée.Cette mise au point intervient après l'opposition exprimée sans détour par Delevoye sur l'idée de la fameuse « clause du grand-père » (NDLR : qui consisterait à appliquer la réforme des retraites aux seuls nouveaux entrants sur le marché du travail), sortie du chapeau par l'exécutif pour tenter d'apaiser la grogne sociale à moins d'un mois, le 5 décembre, de la grande journée de grève annoncée dans les transports.«Ce mec est scarifié par l'épisode Juppé de 1995»Avec l'hypothèse d'un décembre noir qui hante les esprits du couple exécutif. Et particulièrement Matignon : « Si Philippe refuse pour le moment d'être dans une posture aussi ferme que Delevoye sur la réforme, c'est qu'il craint la journée du 5 décembre et le risque de contagion. Ce mec est scarifié par l'épisode Juppé de 1995. Il est tétanisé face à l'obstacle », lâche un conseiller ministériel.Et, selon nos informations, la mobilisation du secteur hospitalier programmée le 14 novembre - à laquelle les agents des impôts ont prévu de se joindre - est déjà perçue du côté de la majorité comme une journée test. « Si le mouvement est fort, cela pourrait donner le ton pour la suite », redoute un macroniste, qui attend aussi avec inquiétude les prochaines conclusions du Conseil d'orientation des retraites (Cor), qui devraient être rendues autour du 26 novembre.Philippe et Delevoye soufflent le chaud et le froidUn rapport qui pourrait, s'il faisait état ...