Retraites : des syndicats d'hôtesses et stewards suspendent leur appel à la grève

Quatre syndicats d'hôtesses et stewards ont suspendu leur appel à faire grève à partir du 3 janvier contre la réforme des retraites après avoir obtenu des garanties de la part de l'exécutif. Le syndicat des pilotes SNPL pourrait bientôt faire de même.Reçus lundi par le nouveau « monsieur Retraites » du gouvernement, Laurent Pietrasweski, et par le secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, le SNPNC, l'Unac et l'Unsa PNC ont décidé de la « suspension du mouvement jusqu'à nouvel ordre », selon un communiqué diffusé mercredi. LIRE AUSSI > Retraite : des milliards au secours de la réformeCes syndicats sont membres du collectif SOS Retraite, qui regroupe des professions libérales disposant de régimes autonomes (avocats, kinésithérapeutes, infirmiers libéraux, etc.). Ils appellent à une « grève glissante à compter du 3 janvier ».« Nous avons obtenu le maintien de notre caisse complémentaire »Comme les pilotes de ligne, les hôtesses et stewards défendent leur caisse autonome de retraite complémentaire, la CRPN, dotée de cinq milliards d'euros de réserves et menacée de disparition dans le cadre du projet de fusion des 42 régimes existants dans un « système universel » par points voulu par Emmanuel Macron.« Nous avons obtenu le maintien de notre caisse complémentaire », a déclaré jeudi Christelle Auster, secrétaire générale du SNPNC, premier syndicat d'hôtesses et stewards. « Une partie de nos cotisations iront dans le régime de retraite universel et une partie de notre surcomplémentaire sera accueillie dans la CRPN », a-t-elle précisé.« Nous avons également reçu l'engagement que les cinq milliards d'euros de réserves de la CRPN seront conservés. En revanche l'âge de départ à la retraite à 55 ans pour les PNC (personnels navigants commerciaux, NDLR) va disparaître progressivement pour les générations nées après 1987, pour converger vers 60 ans », a indiqué ...