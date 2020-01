Retraites : des milliers de manifestants protestent à la lueur des flambeaux

A la veille d'une journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites, des retraites aux flambeaux étaient organisées jeudi soir dans de nombreuses villes de France, alors que le projet de loi sera présenté vendredi en Conseil des ministres. A Paris, les manifestants étaient plusieurs milliers au départ de la place de la Nation, en direction de République. Beaucoup d'entre eux portaient des flambeaux distribués par les organisateurs en échange de contributions financières libres pour alimenter les caisses de grève. Parmi les banderoles et slogans : « Macron retire ton projet ! Sauvegardons et améliorons nos retraites ! » ou « à bas le roi et sa cour ». « On n'aime pas les lacrymos, on aime bien les flambeaux », chantait une manifestante.« Le mouvement se renouvelle, essaie de toutes les manières que ce soit de se faire entendre », a déclaré l'eurodéputée LFI Manon Aubry, croisée dans le cortège. « Peut-être que le gouvernement n'a pas vu la lumière au bout du tunnel depuis un mois mais qu'il va la voir aujourd'hui avec cette nouvelle forme de mobilisation », a-t-elle ajouté. A Paris, la marche lumineuse reliait la place de la Nation à celle de République. LP/Olivier Arandel A Gennevilliers (Hauts-de-Seine), une centaine de personnes ont défilé dans une ambiance bon enfant. A Bobigny (Seine-Saint-Denis), une marche lumineuse était organisée entre la Bourse départementale du travail et la préfecture. «D'autres façons de manifester»A Nantes (Loire-Atlantique), la manifestation a réuni plus de 3 000 personnes selon l'intersyndicale, 1 400 selon la préfecture. Les forces de l'ordre ont dû reculer vers 20 heures, entourées par des manifestants, et des lacrymogènes ont été tirés pour leur permettre de se dégager. Beaucoup de manifestants étaient venus accompagnés d'enfants. Un garçon d'une dizaine d'années, à côté de ses parents, portait une pancarte à laquelle ...