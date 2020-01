Retraites : des manifestants envahissent les locaux de BlackRock France

Des manifestants ont brièvement envahi, mardi, à la mi-journée, les locaux parisiens de BlackRock, géant américain de la finance considéré comme un bénéficiaire de la réforme des retraites.Arborant pour certains des gilets et des drapeaux de syndicats de cheminots ou de la RATP, ils ont pénétré dans l'immeuble situé dans le IIe arrondissement de la capitale, allumé des fumigènes et entonné des chants. « Et on ira jusqu'au retrait », « On est chez toi, Blackrock », peut-on notamment entendre dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. La gendarmerie est intervenue, dispersant les manifestants avec des gaz lacrymogènes.L'ancien candidat d'extrême gauche à la présidentielle Olivier Besancenot et le Gilet jaune Jérôme Rodrigues étaient parmi les protestataires. PARIS - Les cheminots envahissent les locaux de #BlackRock. Situation en cours. #greve7janvier pic.twitter.com/AojIpp6vok-- Clément Lanot (@ClementLanot) January 7, 2020 « Nous condamnons la tentative d'intrusion dans nos locaux et les intimidations qui affectent nos employés depuis plusieurs semaines », a réagi BlackRock France dans un bref communiqué. L'entreprise « regrette d'être prise à partie dans une polémique infondée, animée par des objectifs politiques » et fait valoir qu'elle « n'a jamais été impliqué(e) sur le projet de réforme des retraites en cours » et qu'elle « n'a pas vocation à l'être ».La société est au cœur d'une polémique depuis l'annonce de la remise de la Légion d'honneur à son patron, Jean-François Cirelli. « Je rappelle que BlackRock est un gestionnaire d'actifs. Donc BlackRock ne s'occupe pas des pensions de retraite, donc on est en train de mélanger des choses qui n'ont absolument rien à voir », a réagi Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, vendredi dernier.« BlackRock n'est pas un fonds de pension, il ne distribue aucun produit d'épargne retraite et nous n'avons ...