Retraites : des incidents dans la manifestation parisienne

Des poubelles qui brûlent, des projectiles jetés sur les forces de l'ordre, qui répliquent à la lacrymo. Paris était de nouveau ce samedi le théâtre de scènes devenues presque habituelles depuis un an, en marge d'une nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites, rejointe pour l'occasion par quelques Gilets jaunes.La manifestation parisienne s'est élancée peu après 14 heures ce samedi de la place de la Nation en direction de celle de la République, cortège syndical en tête. Il avait été rejoint par plusieurs centaines de Gilets jaunes, partis en fin de matinée du pont François Mitterrand., banderoles et couronnes de fleurs, en hommage au livreur mort après avoir été interpellé par les forces de l'ordre, Cédric Chouviat.Incidents dans le 12ePeu après le lancement du cortège, dans lequel un black bloc a vraisemblablement pris place, de premiers incidents ont éclaté. Les manifestants, dont certains masqués ou cagoulés, ont brisé des vitrines sur le trajet et jeté des projectiles en direction des forces de l'ordre, qui ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogène.Plusieurs magasins ont été saccagés sur le parcours. Certains manifestants criaient « LBD », au cours de ces heurts qui ont éclaté au niveau de l'avenue Daumesnil, dans le 12e arrondissement de la capitale, en référence aux tirs controversés de lanceurs de balle de défense responsables de graves blessures chez les manifestants lors de précédentes manifestations. D'autres manifestants couraient se réfugier sous des portes cochères, dans une grande confusion.Martinez en pointeDerrière une banderole « Retraite à points tous perdants ! Retraite à 60 ans, tous gagnants ! » les milliers de manifestants attendent ce samedi les « propositions concrètes » qu'Edouard Philippe s'est engagé à adresser ce samedi aux organisations syndicales et patronales pour essayer de trouver « la base d'un compromis. »Philippe Martinez, le ...