Retraites : des coupures d'électricité imputées aux grévistes se multiplient dans les centres-villes et zones commerciales

Face à ces « actes de malveillance », que fustige Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution a annoncé avoir déposé plainte. Ce jeudi, plusieurs sites ont subi de nouvelles coupures d'électricité sur fond de colère contre la réforme des retraites.Centres-villes en Occitanie, zones commerciales à Lille ou près d'Aix-en-Provence... Ces coupures d'électricité ont affecté dès le début de matinée les Pyrénées-Orientales et l'Aude.Au pic du problème, 18 000 foyers ont été concernés : 4 200 à Perpignan, 7 300 à Argelès, 4 300 à Narbonne. À Perpignan, la CGT a revendiqué les coupures, selon France Bleu.Centre commercial, cinéma et école touchésÀ son tour, Plan-de-Campagne, un des plus importants centres commerciaux de France, entre Aix-en-Provence et Marseille, a été plongé dans le noir dans la matinée, là encore à la suite d'« un acte de malveillance », a indiqué Enedis. Plan de Campagne plongé dans le noir depuis 11h. Commerces évacués. @CNEWS pic.twitter.com/2Y8YpHjzz1-- Stéphanie Rouquié (@StephRouquie) December 19, 2019 À 11 heures, 46 postes de transformation ont été privés d'électricité dans ce secteur, affectant « 536 clients », avant que le courant soit finalement peu à peu rétabli, a indiqué un porte-parole dans les Bouches-du-Rhône.Le cinéma Pathé et le centre commercial Avant-Cap ont été évacués par précaution, relate France Bleu, qui évoque la coupure de 5 lignes à moyenne tension. Selon la radio, les commerçants ont été contraints de rester dans leurs commerces afin d'éviter les vols. LIRE AUSSI > Grève contre la réforme des retraites : couper l'électricité, est-ce légal ?Cette zone de Plan-de-Campagne, large de 350 000 m2, compte 500 enseignes. Une école de Cabriès, la commune sur laquelle se trouve le centre commercial, a aussi été touchée par la coupure, « ce qui a compromis le repas de Noël », a déploré le permanent d'astreinte, Arnaud ...