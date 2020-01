Retraites : déjà 130 000 euros collectés par des joueurs en ligne pour soutenir la grève

Depuis le 5 décembre, ils ont fait grossir une caisse de grève en jouant à des jeux vidéo et collecté plus de 130 000 €. Les membres du collectif « Le Stream Reconductible » se relaient sur une plateforme de diffusion en direct pour récolter des fonds. Le mot « stream » vient de l'anglais et renvoie à la diffusion en direct de vidéos sur internet.Devant leur webcam, ces « streamers », venus pour la plupart du site de vidéos en ligne YouTube, discutent de l'actualité avec humour. Débats, musique, témoignages... Les vidéastes varient les contenus et interagissent avec les internautes. Ces derniers envoient leurs commentaires en direct et peuvent faire des dons destinés à la principale caisse de grève, celle lancée par le syndicat Info'Com-CGT.« L'idée est née d'un tweet suggérant une sorte de Téléthon pour soutenir la grève », rappelle Quineapple, pseudonyme d'une youtubeuse de 33 ans chargée de la communication du Stream Reconductible. « En deux jours, on s'est organisés. »Une centaine de participantsLe site Twitch permet la diffusion en direct de jeux vidéo et la discussion avec les internautes. La chaîne du Stream Reconductible (twitch.tv/recondustream) y est lancée dès la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le 5 décembre. Le bouche-à-oreille fait le reste : « une centaine de vidéastes et techniciens bénévoles » y participent aujourd'hui, estime Quineapple. Ce mercredi matin, le montant collecté dépasse les 132 000 €. Et cette journée de mobilisation s'achève sur...132KMERCI à toutes et tous! Vous êtes incroyables!On vous retrouve dès jeudi 9h, le planning planifié est là:https://t.co/SjLH3pFYCJEt la caisse est toujours lànullhttps://t.co/0JSHuWFCQt pic.twitter.com/GUK9OM06zI-- Le Stream Reconductible (@recondustream) January 15, 2020 Benjamin Patinaud, 33 ans, connu comme Bolchegeek sur YouTube, joue « en essayant d'avoir une petite approche politique ...