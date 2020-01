Retraites : de nouvelles actions contre la réforme prévues cette semaine

Malgré la lettre du Premier ministre et le retrait provisoire du fameux « âge pivot » de la réforme des retraites, des actions de mobilisation sont prévues toute la semaine. Si l'Unsa et la CFDT ont décidé de saisir la main tendue par Édouard Philippe, l'intersyndicale (CGT, FO, Solidaires, FSU et organisations étudiantes) appelle à de nouvelles journées de mobilisation interprofessionnelle mardi, mercredi et jeudi, et à défiler dans les rues jeudi, pour la 6e fois depuis le début du conflit le 5 décembre.Ce lundi, « ça va encore être la galère, il ne faut pas raconter d'histoires aux usagers », a confirmé Olivier Terriot de la CGT RATP sur le plateau de LCI. Toutefois les prévisions de trafic à la RATP montrent une nette amélioration avec notamment 1 RER sur 2 sur les lignes A et B. Des assemblées générales pour décider de la poursuite de la grève sont prévues ce lundi à la RATP et la SNCF.Les avocats, qui refusent la hausse de leurs cotisations générée par le nouveau système de retraite, ont voté vendredi la poursuite de leur mouvement de grève pour une semaine. De nombreux procès pourraient être renvoyés si aucun accord n'est trouvé, ce lundi à 11 heures, lors de la conférence des bâtonniers avec la garde des Sceaux Nicole Belloubet.Les blocages se poursuiventDe leur côté, les syndicats enseignants commencent, à 17 heures, leurs négociations sur les salaires au ministère de l'Education. Le Snuipp-FSU, syndicat majoritaire dans le premier degré, s'attend à un plus faible taux de grévistes ce mardi que jeudi dernier - il était de 19 % - mais prévoit d'autres actions telles que rassemblements, retraites aux flambeaux ou café militant.De son côté, la CGT a appelé à maintenir le blocage des expéditions de carburants des raffineries jusqu'à jeudi inclus. Elle a également déposé un préavis de grève « reconductible bloquante » à partir de ce lundi dans deux centres de la Banque de ...