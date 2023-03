Retraites: coupures d'électricité dans les Hauts-de-France et dans le fief d'Olivier Dussopt en Ardèche

Plus de 2.000 foyers ont été privés d'électricité mardi en début d'après-midi à Annonay, fief du ministre du Travail Olivier Dussopt, en marge de la mobilisation contre la réforme des retraites, a rapporté Enedis, qui n'exclut pas la piste de coupures "sauvages" de la part de grévistes.

Ces interruptions s'ajoutent aux coupures provoquées par des grévistes qui ont affecté plus de 4.000 usagers mardi à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, et Neuville-en-Ferrain, dans le Nord, visant des zones industrielles et commerciales.

A Annonay, ville dont Olivier Dussopt - en première ligne sur la réforme des retraites - a été maire (2008-2017) puis député (2007-2022), "près de 2.200 clients étaient privés d'électricité en début d'après-midi. Le rétablissement est en cours mais 200 clients demeuraient sans courant à 16h30", a indiqué Enedis à l'AFP, confirmant une information du Dauphiné Libéré.

Le distributeur d'électricité n'était pas immédiatement en mesure de déterminer les causes des coupures ardéchoises, mais "n'exclut pas la piste de coupures sauvages de grévistes. "Nous sommes en train d'enquêter. Si c'est le cas, Enedis portera plainte".

Un journaliste de l'AFP a pu constater les coupures de courant dans le centre-ville d'Annonay, où s'est tenue une manifestation mardi, mais aucun syndicaliste n'avait à ce stade revendiqué de coupures sauvages. La marche a rassemblé entre 5.500 (préfecture) et 12.000 manifestants (CGT) dans cette ville de quelque 16.000 habitants.

Plus tôt mardi, d'autres coupures avaient affecté les Hauts-de-France.

A Boulogne-sur-Mer, ces coupures, provoquées dans la matinée dans un poste-source de la ville et sur plusieurs points de distribution, privaient encore de courant quelque 1.500 clients en début d'après-midi, selon le distributeur d'électricité.

"Enedis condamne fortement ces actes de malveillance" et entend "porter plainte", a souligné à l'AFP Serge Martin, directeur territorial Nord-Pas-de-Calais.

"Tout ce qu'il s'est passé est à l'initiative de la CGT", qui est "rentrée dans le dur" après un premier vote au Sénat sur la réforme des retraites, a affirmé à l'AFP Romain Fronek, responsable régional pour la Fédération nationale des mines et de l'énergie (FNME) CGT.

Outre de possibles nouvelles coupures ciblées, des actions "positives, Robin des bois" sont aussi envisagées pour "rétablir le courant des personnes coupées pour impayé et qui sont en précarité énergétique", ou "mettre en tarif réduit les piscines, les collectivités locales, les boulangers, ceux qui ont du mal à payer leur facture", a détaillé le syndicaliste.

L'action a notamment affecté le fonctionnement d'un magasin Auchan à Saint-Martin-Boulogne, en périphérie de la ville, et une autre action menée par des agents d'Enedis sur un poste de distribution de Neuville-en-Ferrain a aussi privé de courant pendant une demi-heure à la mi-journée environ 250 usagers dans la zone commerciale Promenade des Flandres, selon Enedis. Selon M. Fronek (CGT), "il y a eu aussi quelques coupures sur le secteur lillois".