Retraites complémentaires: nouvelle négociation pour redresser les comptes de l'Agirc-Arcco

Syndicats et patronat ont ouvert lundi une nouvelle négociation afin de ramener à l'équilibre le régime de retraite complémentaire des cadres et des salariés du privé Agirc-Arrco, qui a perdu 4 milliards d'euros l'an dernier à cause du Covid-19.

Sans cesse remettre l'ouvrage sur le métier. A peine revenu dans le vert en 2019, après dix années de déficits, l'Agirc-Arrco a replongé en 2020, plombé par la crise sanitaire et surtout par le recours massif au chômage partiel qui l'a privé de cotisations.

Un choc que le régime (13 millions de retraités, 23 millions de cotisants) a absorbé grâce à ses réserves, mais qui mettent en péril sa "règle d'or": toujours disposer d'au moins six mois d'avance, à un horizon de quinze ans.

Avec 62,6 milliards d'euros en caisse fin décembre, la marge est encore de neuf mois. Mais en fonction des rythmes de baisse du chômage, de hausse des salaires et de gain d'espérance de vie, les projections divergent diamétralement.

Parmi les hypothèses étudiées par l'Agirc-Arrco et présentées lundi aux partenaires sociaux, la variante optimiste prévoit une décennie de "déficits modérés" (moins d'un milliard par an), un minimum de huit mois de réserves, puis une "situation durablement excédentaire à partir de 2031".

A l'inverse, le scénario noir conduirait à la faillite du régime, avec 4 à 5 milliards de pertes par an et des réserves épuisées en 2036. Une "variante" intermédiaire envisage un retour tardif à l'équilibre, en 2040, avec une marge réduite à 4 mois d'avance.

Côté patronal, ces projections "montrent qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour retrouver la trajectoire financière" tracée avant le Covid, estime Olivier Bogillot (Medef).

Souhaitant aboutir à un accord d'ici fin juillet, il ajoute vouloir "préserver les actifs et les entreprises", ce qui ne laisse comme option qu'un gel total ou partiel des pensions.

Côté syndical, Frédéric Sève (CFDT) reconnaît que "les actifs ont pas mal souffert" de la crise, mais souligne que "le système a fait la preuve de sa solidité" et a seulement besoin "d'ajustements".

"On ne doit pas prendre de décision à l'emporte-pièce", affirme pour sa part Michel Beaugas (FO), qui veut se donner le temps d'analyser les différents scénarios et de "réfléchir à d'autres solutions".