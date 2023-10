Retraites complémentaires: Dussopt reproche aux partenaires sociaux des "dépenses nouvelles"

Après l'accord conclu entre syndicats et patronat sur la gestion des retraites complémentaires du privé (Agirc-Arrco), le ministre du Travail Olivier Dussopt leur a reproché jeudi des "dépenses nouvelles", qui mettent "en péril l'équilibre de la réforme" des retraites et la "crédibilité des finances publiques".

Dans la nuit de mercredi à jeudi, après cinq semaines de négociations, les organisations patronales et syndicales co-gestionnaires de l'Agirc-Arrco ont conclu un accord sur le pilotage quadriennal de cette caisse complémentaire des ex-salariés du privé.

Profitant des excédents du régime, ils ont notamment décidé de revaloriser les pensions complémentaires de 4,9% au 1er novembre - à hauteur de l'inflation - et de supprimer le "malus" de 10% qui incitait les salariés à décaler leur départ d'un an. Ils ont également introduit, sur le modèle du régime général, la possibilité pour les retraités qui cumulent emploi et retraite d'améliorer un peu leurs pensions.

Ils ont aussi fait front sur un point: leur refus total d'organiser un "tuyau financier" vers l'Etat, qui leur réclamait entre 1 et 3 milliards d'euros annuels d'ici 2030 pour participer au financement du relèvement des petites pensions prévu par la réforme des retraites, et au "retour à l'équilibre" du système de retraites global.

La négociation paritaire "fait suite à la réforme des retraites, nécessaire pour la pérennité du système de retraite", rappelle Olivier Dussopt dans une réaction envoyée à la presse. "Dans ce cadre, l'Etat a fait valoir l'importance de garantir que les effets financiers de la réforme permettent d'atteindre l'équilibre du système de retraite à l'horizon 2030".

"La réforme génère pour l'Agirc-Arrco 1,2 milliard d'excédents à l'horizon 2026. Cet effet de la réforme n'avait pas vocation à être utilisé pour des dépenses nouvelles", juge-t-il.

"Or dans leur accord, les partenaires sociaux ont décidé de dépenses nouvelles, financées par le rendement de la réforme des retraites et n'ont pas défini de mécanisme de solidarité permettant de sanctuariser ce rendement. Cette décision met en péril l'équilibre de la réforme et la crédibilité de nos finances publiques", estime le ministre.

Dans leur accord, les partenaires sociaux ouvrent la voie à un futur coup de pouce aux petites pensions, mais uniquement fléché sur les allocataires de l'Agirc-Arrco. Un article prévoit qu'un "groupe de travail paritaire" définisse d'ici la fin du premier semestre 2024 des "dispositifs de solidarité" internes, sans directement citer les basses pensions.