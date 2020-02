Retraites complémentaires des salariés du privé : syndicats et patronat ont "restauré la soutenabilité" du régime

C'est le constat dressé par la Cour des comptes dans son rapport annuel publié mardi. L'institution financière invite néanmoins les partenaires sociaux à poursuivre les efforts.

La Cour des comptes a publié mardi 25 février son rapport annuel. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Dans son rapport annuel, publié mardi 25 février , la Cour des comptes a souligné les "efforts" des partenaires sociaux. Syndicats et patronat sont parvenus depuis 2015 à "restaurer la soutenabilité" des retraites complémentaires des salariés du privé. Syndicats et patronat doivent néanmoins "poursuivre" leurs efforts, insistent les Sages. Les paretenaires sociaux cogèrent ce régime de retraite complémentaire au terme d'un accord conclu en 2015 qui prévoyait la fusion en 2019 les deux caisses Agirc (cadres) et Arrco (tous les salariés du privé).

Pour "restaurer la soutenabilité", les partenaires sociaux ont agi "sur les différents leviers à leur disposition" en sous-indexant les pensions par rapport à l'inflation, en augmentant les cotisations et en instaurant un système de bonus-malus incitant à travailler plus longtemps une fois remplies les conditions pour une retraite à taux plein, explique l'institution financière. Malgré un solde technique "resté négatif en 2018 (-2 milliards d'euros), l'horizon d'épuisement des réserves" du régime a ainsi été repoussé de 2023 à 2038, souligne la Cour des comptes.

Un constat bienvenu pour les syndicats et le patronat

En pleine réforme des retraites , ce satisfecit tombe à pic pour les syndicats et le patronat , cogestionnaires du régime de retraites Agirc-Arrco que doit absorber le futur "système universel" voulu par Emmanuel Macron et sur lequel ils craignent de perdre la main.

Mais "des enjeux de simplification, de lisibilité et de transparence du régime subsistent, quelles que soient les mesures de réforme" décidées "par les pouvoirs publics", prévient la Cour. La réduction des coûts de gestion doit être poursuivie , notamment en matière d'effectifs (près de 3.000 équivalents temps plein ont été supprimés entre 2012 et 2018), et la gestion des 60 milliards d'euros de réserves revue afin d'en améliorer le rendement, estime le rapport.