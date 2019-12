Retraites : comment Macron asphyxie (un peu plus) la droite

Édouard Philippe et Emmanuel Macron se sont-ils mis toute la France à dos ? « C'est le sentiment que l'on peut avoir lorsque l'on est plongé dans le vacarme des chaînes d'info et des réseaux sociaux », répond un conseiller ministériel, qui ajoute : « mais le pays réel, que va-t-il en penser ? Peut-être qu'il nous trouvera courageux ? ». Voilà résumé le pari du gouvernement.Et même si le Premier ministre rejette tout vocabulaire guerrier c'est bien une bataille qui est, en ce moment, menée : celle de l'opinion. Et pour l'emporter, Emmanuel Macron a fini par se convaincre sur un point : l'adhésion passe d'abord par l'absence de trahison. Ne pas trahir la promesse du « Président de la réforme », ne pas décevoir toute une partie de son électorat du premier tour de la présidentielle en avril 2017. Ces Français qui se sont détournés de François Fillon à cause de ses affaires et qui ont fait confiance à ce jeune homme venu de la gauche mais qui promettait de réformer sérieusement le pays. Mot-clé : sérieusement. Pas à perte. Pas en laissant couler les déficits en se disant « après moi le déluge ». Et ce, y compris sur les retraites.« Macron doit tenir son socle »L'aspect budgétaire, la « bonne gestion », sont importants aux yeux du « peuple de droite ». Or, Emmanuel Macron en a fait la part la plus solide de son électorat aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle Les Républicains de Laurent Wauquiez ont émargé à 8 % lors des dernières élections. D'ailleurs, l'une des éminences grises chez LR ne passe pas par quatre chemins : « Macron doit tenir son socle de l'électorat de droite qui veut plus d'intégration dans la mondialisation, plus de réforme. Le sujet de Macron, c'est que son cœur électoral ne le lâche pas. Tant qu'il ne le lâche pas, il n'y a pas d'espace pour la droite ».Rien de nouveau. Depuis le début du quinquennat Emmanuel Macron dynamite la droite en ...