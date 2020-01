Retraites : cinq minutes pour comprendre pourquoi un «âge pivot» est bien maintenu

Il n'y a qu'à scruter les réactions, samedi, après lecture de la lettre envoyée par Édouard Philippe aux partenaires sociaux. Alors que Laurent Berger se félicite dans un communiqué d'avoir « obtenu le retrait de l'âge pivot », une « victoire », selon le secrétaire général de la CFDT, l'ambiance est toute autre sur le plateau de France Info.« Ce n'est pas un retrait pur et simple, objecte, visage fermé, Yves Veyrier, secrétaire général de Force ouvrière. [...] Le futur système universel comporte un âge d'équilibre ». Autrement dit : un âge pivot.« Ce qu'il faut comprendre, c'est que deux "âges d'équilibre", aussi appelés "âges pivot" ou encore "âges du taux plein", sont évoqués dans le cadre du projet de réforme », avertit l'économiste Jacques Bichot, spécialiste du financement des retraites. Or seul l'un des deux fait l'objet d'une mesure de retrait provisoire.Un âge pivot dès 2022 dans le système actuelLe fameux « âge pivot » qui avait provoqué l'ire de la CFDT devait s'appliquer dès 2022, dans le cadre du système de retraite actuel. Il devait s'accompagner d'un mécanisme de « cote » et de « décote » censé « atténuer le choc lié à l'arrivée massive des baby-boomers à l'âge de la retraite en les incitant à partir plus tard », pose l'économiste Henri Sterdyniak.L'âge pivot, à partir duquel les années travaillées donnent droit à un « bonus » en termes de pension, était fixé à 62 ans et quatre mois, avec une évolution à 64 ans d'ici à 2027. En cas de départ à la retraite prématuré, la pension devait au contraire être amputée. Ce dispositif devait permettre une économie estimée par Matignon à 12 milliards d'euros en 2027.En signe d'ouverture, l'exécutif a mis de côté cette mesure et a chargé les partenaires sociaux de trouver des alternatives pour compenser ces 12 milliards d'euros. D'où la fameuse « conférence ...