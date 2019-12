Retraites : cinq choses à savoir sur Laurent Pietraszewski, qui remplace Delevoye au gouvernement

Son nom est encore inconnu de nombreux Français, mais il sera désormais en première ligne : le député LREM Laurent Pietraszweski est nommé secrétaire d'Etat en charge des retraites, a annoncé l'Elysée la nuit de mardi à mercredi. Il remplace le Haut commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye, contraint à la démission après les révélations sur ses nombreuses fonctions extérieures. L'élu du Nord aura la lourde tâche de négocier avec les syndicats et d'apaiser la contestation sociale toujours très forte contre le projet du gouvernement de réforme des retraites. Mardi, quelques heures avant l'annonce de sa nomination, entre 600 000 et 1,8 million de personnes ont manifesté en France.Laurent Pietraszweski devra ensuite, à partir de fin février au plus tôt, défendre le texte au Parlement. Voici cinq choses à savoir sur ce nouveau membre du gouvernement. Il a fait toute sa carrière dans le privéAvant de s'engager - pour la première fois - en politique en 2016, Laurent Pietraszweski n'avait travaillé que dans le privé. Ce père de famille de 53 ans, né à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et père de deux jeunes femmes, selon France Bleu, a notamment passé 17 ans au sein du groupe Auchan, dont sept au service des ressources humaines. Depuis 2010, il était plus particulièrement spécialisé dans la gestion de carrière et le recrutement.Il a battu le RN aux législatives dans le NordAyant adhéré au mouvement En Marche ! dès sa création en 2016, Laurent Pietraszweski s'est ensuite présenté aux élections législatives dans le Nord, où il habite depuis son adolescence. Arrivé en tête au premier tour avec 30,63 %, devant son adversaire du Rassemblement national (RN) Nathalie Acs, il l'a ensuite largement emporté au second tour, avec 67,17 % des voix. Le département situé en Hauts-de-France est pourtant un département où le RN réalise traditionnellement des scores importants, et Marine Le Pen y était arrivée ...