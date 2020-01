Retraites : cette fois, le gouvernement ne ferme pas la porte à Berger

Vers une sortie de crise ? Pas encore. Mais à la veille de la reprise des négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur la réforme des retraites, le ton change ostensiblement. Preuve en est la proposition de Laurent Berger pour organiser une « conférence de financement » du système de retraite, distincte du projet de loi en préparation. Une piste déjà évoquée par le secrétaire général de la CFDT le 16 décembre dernier, lors d'une réunion avec une dizaine de députés de la majorité, et que l'exécutif semble désormais prêt à étudier.Dimanche 5 janvier dans la soirée, les téléphones ont effectivement chauffé aux plus hauts étages du pouvoir, à peine Berger avait-il formulé cette proposition sur le plateau de France 2. Notamment entre le Premier ministre Edouard Philippe et les membres du gouvernement amenés à s'exprimer lundi matin sur les ondes radio. Objectif : caler les éléments de langage et tenir un discours aligné de la majorité. « C'est une proposition intéressante. On doit montrer qu'on est ouvert », a ainsi insisté en privé le Premier ministre, notamment auprès du ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire, qui était l'invité de la matinale France Inter.« Saisir la main qui a été tendue par la CFDT »Résultat, ce dernier a traduit dès potron-minet la pensée gouvernementale en déclarant qu'il s'agissait d'« une très bonne proposition » et qu'il fallait « saisir la main qui a été tendue par la CFDT ». Même son de cloche au même moment, sur Sud Radio, du côté du ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, qui se dit prêt à « regarder » la proposition de « conférence de financement » du système de retraites émise par Berger, en la qualifiant même de « bonne nouvelle ».De là à savoir si la question de l'âge pivot, et donc du financement, pourrait être décorrélée du texte présenté le 24 janvier en conseil des ...