Retraites : «Blanquer se met en position de force pour augmenter notre temps de travail»

Il a évidemment eu un mot pour les profs, ceux qu'on présentait jusque-là comme les potentiels grands perdants de la réforme. Le Premier ministre Edouard Philippe a promis ce mardi de sanctuariser leurs retraites, à un niveau comparable à celui « des fonctions ou des métiers équivalents dans la fonction publique ». Comment ? En engageant des revalorisations de salaire.A peine son discours terminé, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a enfoncé le clou, lors d'une « conférence de presse informelle » rue de Grenelle, où il a qualifié la réforme des retraites de « très belle opportunité ». C'est, selon lui, l'occasion de « faire d'une pierre deux coups » : régler, en même temps que la question des pensions, le problème des rémunérations trop basses chez les profs.Des hausses de salaire pour tous donc ? Le ministre hésite, répond, du bout des lèvres, qu'elles concerneront davantage les profs nés après 1975, c'est-à-dire ceux directement impactés par la réforme. Sous quelle forme ? Sans doute grâce à un système de primes qui reste à définir. VIDÉO. Retraite à points : « Nous ne changerons rien pour les personnes nées avant 1975 » « Tout cela est encore très flou », s'agace Benoît Teste, professeur d'histoire-géo au lycée Duchère à Lyon et responsable au Snes. Son syndicat, majoritaire dans le second degré, appelle à une nouvelle journée de mobilisation mardi. « La discussion sur les salaires aurait dû être réglée avant », peste-t-il. Stéphane Crochet, secrétaire général du SE-Unsa, juge, lui aussi, qu'il est urgent d'avoir des clarifications, « notamment sur le montant de l'enveloppe qui sera consacrée aux revalorisations ». Selon Edouard Philippe, ces négociations devraient aboutir d'ici l'été. Une nouvelle réunion a d'ores et déjà été programmée vendredi rue de Grenelle. LIRE AUSSI > « La ligne rouge a été franchie », tonne Laurent ...