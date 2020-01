Retraites : BlackRock, géant de la finance et machine à fantasmes

Quelles curieuses pancartes : le fond est noir et l'écriture blanche dégouline? Tiens, tiens, elles ont même la forme des vautours. On en voit de plus en plus dans les défilés anti-réforme des retraites et on peut y lire « BlackRock », du nom d'un gestionnaire d'actifs américain accusé, depuis la mi-décembre, par les syndicats, la gauche et même une partie de la droite d'être le chef d'orchestre de la réforme des retraites. Pourquoi la contestation semble désormais se focaliser sur ce nom ?Tout est parti d'une note de 16 pages diffusée en juin 2019 par BlackRock, et accessible en ligne, où le fonds livre son analyse sur le niveau d'épargne-retraite des Français et son développement possible grâce à la loi Pacte. BlackRock formule une série de recommandations, dont l'adhésion automatique à l'épargne-retraite.Des opposants à la réforme y voient la preuve que la firme est secrètement à la man?uvre. Convaincus de la « culpabilité » de l'Américain, ils avancent également comme éléments à charge la promotion au rang d'officier de la Légion d'honneur de son numéro 1 français Jean-François Cirelli, et l'invitation à l'Élysée de son numéro 1 Larry Fint en juillet dernier.Dès la mi-décembre, le gérant américain s'est pourtant défendu de toute ingérence dans un communiqué : « En aucune manière nous n'avons cherché à exercer une influence sur la réforme du système de retraite par répartition », qui...