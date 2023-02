Retraites: Berger (CFDT) appelle à "amplifier" la mobilisation le 7 février

Le leader de la CFDT Laurent Berger parle à la presse à Paris le 10 janvier 2023 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

"Il faut amplifier" la mobilisation contre la réforme des retraites lors de la journée d'action du 7 février, a jugé jeudi soir le leader de la CFDT Laurent Berger, qui a regretté l'absence d'"empathie" exprimée par la Première ministre Elisabeth Borne sur France 2.

Réagissant à chaud après un entretien au cours de laquelle la Première ministre est revenue sur les mesures de la réforme, M. Berger a regretté qu'on n'ait "pas entendu parler de travail".

Or, "c'est de travail dont il aurait fallu parler ce soir pour montrer un minimum d'empathie", a-t-il regretté, ajoutant: "on a l'impression qu'il n'y a pas en ce moment un mouvement social dans ce pays".

"Les gens ont envie qu'on parle ce soir de leur travail, de la prise en compte de ce qu'ils expriment", a-t-il insisté, rappelant les deux journées d'action du 19 et du 31 janvier, cette dernière date ayant suscité la "plus grande" mobilisation "depuis 30 ans".

Lors de la prochaine journée décidée par l'intersyndicale, mardi 7 février, "il faut continuer la mobilisation" des 19 et 31 janvier et "il faut l'amplifier", a insisté le leader syndical. Quant à la journée suivante, le samedi 11, elle offrira "la possibilité de venir manifester, y compris pour les travailleuses, les travailleurs qui ne viennent pas forcément en semaine, y compris en famille", pour "montrer qu'il y a un vrai mécontentement et une vraie mobilisation", a-t-il poursuivi.

Il a salué l'annonce par Mme Borne que des sanctions financières pourraient être appliquées aux entreprises qui n'agiront pas en faveur de l'emploi des seniors. "Je lui donne le point", a-t-il dit. Mais c'est le report de l'âge légal à 64 ans qui fait que "cette réforme est injuste", a-t-il insisté.

"A quel moment le gouvernement, Mme Borne, va entendre cet appel du monde du travail (disant) cette réforme on ne veut pas ?", s'est-il interrogé.

La réforme est "injuste et brutale", a renchéri le dirigeant de FO, Frédéric Souillot, lui aussi interrogé dans le cadre du débat qui a suivi l'intervention de la Première ministre.