Retraites : avant les annonces du gouvernement, nouvel appel des syndicats

Il n'y a pas eu de marée noire sur les pavés, à la veille des annonces du Premier ministre. Après la mobilisation massive du 5 décembre, les syndicats ne sont pas parvenus à doubler leur exploit deux semaines de suite. C'est vrai, ce mardi, au sixième jour de grève à la RATP et la SNCF, les transports étaient encore à l'arrêt à Paris et en banlieue, le trafic des trains toujours très perturbé partout en France, sept des huit raffineries françaises bloquées, de nombreuses écoles fermées.Des centaines de milliers de Français ont bien défilé - dans le calme, cette fois -- dans les rues partout en France aux cris de « Macron, tu vas la prendre, ta retraite à poings » ou encore « pour une retraite totale contre le recul social ». Mais dans la soirée, les chiffres sont tombés, éloquents. Au total, ils étaient 339 000 à battre le pavé dans tout le pays dont 31 000 à Paris selon le ministère de l'intérieur. Et, 885 000 en France dont 180 000 à Paris d'après la CGT. Bref, ils étaient plus de deux fois moins nombreux que jeudi dernier. VIDÉO. Grève : « Je suis prêt à m'endetter pour continuer à me battre » Cette moindre mobilisation, en net repli à Paris et dans les grandes villes, ne semble pas pour autant ébranler la confiance des leadeurs syndicaux présents dans les manifestations lors de cet acte II de la mobilisation contre le projet de réforme des retraites (NDLR : la CFDT, l'Unsa et la CFTC n'appelaient pas à la mobilisation). En première ligne du cortège ce mardi, Yves Veyrier, le secrétaire général de Force ouvrière, fait le pari d'une mobilisation sur la durée et pense déjà au coup d'après.Les syndicats songent déjà au coup d'après« On avait marqué un grand coup le 5 décembre dernier et même nous, nous avons été surpris. La mobilisation de ce mardi risque malheureusement de n'être qu'une étape. La manifestation d'aujourd'hui (mardi), et celles des jours à ...