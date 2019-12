Retraites : au tour de la police scientifique, «laissée pour compte», d'appeler à la grève

« Nous n'effectuons plus de constatations de crimes, plus d'alimentation des fichiers d'empreintes génétiques ou digitales, plus d'identification... » Comme les policiers avant eux, depuis le 24 décembre, trois syndicats de la police technique et scientifique (SNIPAT, SNPPS et SNAPATSI) appellent au « black-out » de leurs services en demandant aux personnels d'aller consulter des médecins ou de « limiter leur engagement » au travail. Une police scientifique à bout et en manque de reconnaissance! De nbrx agents en grève et en Burn out ! Si @CCastaner nous respecte il doit nous recevoir au plus vite ! #unstatutpourlapts @afpfr @NunezLaurent @DGPNEricMorvan @EmmanuelMacron @EPhilippePM @lemondefr pic.twitter.com/fEZIgJRwIv-- SNPPS (@syndicatSNPPS) December 24, 2019 Lors d'un crime, d'un braquage ou encore d'une agression, ce sont les membres de la police technique et scientifique (PTS) qui sont appelés sur les lieux pour effectuer les premières analyses. Une profession « laissée pour compte, par rapport à la dureté du métier », insiste auprès du Parisien Soazig Henrio, du Syndicat indépendant pour les personnels administratifs techniques et scientifiques de la police nationale (SNIPAT).« Nous demandons depuis longtemps le même statut que les policiers et nous voulons également les mêmes droits à la retraite », explique-t-elle.Un gilet pare-balles, mais une dangerosité non reconnueLes 2500 membres de la police technique et scientifique que compte l'Hexagone possèdent le statut de personnel administratif, contrairement aux policiers « actifs » : ils ne bénéficieront donc pas du régime dérogatoire promis par le ministre de l'Intérieur aux policiers dans le cadre du futur régime universel.Un régime qui prend en compte la dangerosité et la pénibilité de la profession et prévoit la possibilité d'ouverture des droits à la retraite à 52 ans, avec un âge légal de départ à la retraite à 57 ans. L'an ...