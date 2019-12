Retraites : arrêts maladie et blocages, la menace des policiers pour préserver leur régime spécial

« On passe à la vitesse supérieure », menace ce mercredi Fabien Vandermerlyck, secrétaire d'Alliance Police nationale. Avec des dizaines d'autres membres de son syndicat, mais aussi de l'UNSA Police et d'Unité SGP (les trois organisations principales), le syndicaliste s'est déplacé devant le CESE, où Édouard Philippe a détaillé les contours de la réforme des retraites.Les fonctionnaires, qui disposent aujourd'hui d'un régime de retraite spécifique (avec notamment la possibilité d'un départ anticipé à 52 ans s'ils ont 27 ans d'ancienneté) attendaient des bonnes nouvelles. La semaine passée, un courrier signé de la main du ministre de l'Intérieur voulait rassurer les troupes, en leur promettant que « des spécificités seront conservées pour les fonctionnaires qui exercent des missions régaliennes de sécurité et d'ordre public ».Déception dans les rangs, ce mercredi. Le Premier ministre est resté très évasif à leur égard, lors de son discours d'un peu moins d'une heure. À propos de « ceux qui sont exposés à des missions dangereuses dans le cadre de missions régaliennes », soit les « pompiers, les policiers, les gendarmes, les militaires », ils « conserveront le bénéfice de dérogations d'âge », a seulement clamé Édouard Philippe. « Les gains représentés par les bonifications de durée dans ces régimes seront préservés », a aussi assuré le chef de l'exécutif. #RéformeRetraite: "Les #pompiers, les #policiers, les #gendarmes, les gardiens de prison, les #militaires conserveront le bénéfice de dérogation d'âge. Les gains représentés par les bonifications de durée dans ces régimes seront préservés", assure #EdouardPhilippe. #Retraites pic.twitter.com/MhSN3R6SbB-- LCP (@LCP) December 11, 2019 Aujourd'hui, les policiers peuvent se voir offrir une année de cotisation supplémentaire tous les cinq ans. Mais ils craignent que le nouveau régime de retraite ne ...