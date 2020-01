Retraites : âge pivot, conférence de financement... Edouard Philippe joue l'ouverture

Toujours « déterminé » à faire aboutir la réforme en faveur des retraites, Edouard Philippe a dit mardi « n'être fermé sur aucune modalité », qualifiant notamment de « bonne idée » la proposition de la CFDT d'organiser une conférence sur le financement du système universel de retraite.« Il faut qu'on en détermine le contenu », a expliqué le Premier ministre sur RTL, qui a aussi posé la question du « mandat » de cette conférence. « Je ferai des propositions aux organisations syndicales dans les deux heures », a dit peu avant 8 heures Edouard Philippe qui devait rencontrer les partenaires sociaux dans la matinée. Laurent Berger a posé l'idée d'une conférence de financement du système de #retraite. Je pense que c'est une bonne idée. #RTLMatin pic.twitter.com/l4d7egSMzr-- Edouard Philippe (@EPhilippePM) January 7, 2020 Par ailleurs, le Premier ministre a expliqué qu'il n'était « fermé à aucune modalité », y compris sur la mise en place d'un âge pivot pour inciter à travailler plus longtemps. « L'équilibre du système (de retraites) doit être garanti », et « je propose de le garantir par la mise en place d'un âge pivot », « mais si les organisations syndicales et patronales s'entendent pour un meilleur système, je le prendrai », a-t-il déclaré.Les forces de l'ordre mobilisées contre les blocagesConcernant le calendrier de la réforme, Edouard Philippe a estimé que le texte sera définitivement adopté à l'Assemblée nationale en mars. En parallèle des discussions qui se tiendraient dans le cadre de l'éventuelle conférence sur le financement, donc. Lundi, Marc Fesneau, ministre des Relations avec le Parlement, a expliqué qu'un texte était déjà parti au Conseil d'Etat.Interrogé sur la sortie de crise sociale, alors qu'Emmanuel Macron a exhorté le gouvernement à trouver « un compromis rapide », le Premier ministre ne s'est pas aventuré à donner de pronostic, mardi. « ...