Retraites: à Paris, les grévistes de la Banque de France tentent de mobiliser

Environ 150 personnes se sont rassemblées mercredi aux abords du siège parisien de la Banque de France pour tenter d'amplifier le mouvement de grève contre la réforme des retraites, à la veille d'une nouvelle journée d'actions interprofessionnelle dans tout le pays.

Depuis lundi, des débrayages à l'appel de plusieurs syndicats, en particulier la CGT, premier syndicat de la Banque de France, ont touché deux centres de tri des billets à La Courneuve (Seine-Saint-Denis) et Sainghin-en-Mélantois (Nord) ainsi que le site de fabrication du papier pour billets de Vic-le-Comte et l'imprimerie de Chamalières dans le Puy-de-Dôme.

A La Courneuve, responsable de l'entretien de 25% des billets qui circulent en France, la grève reconductible entamée lundi se poursuivait mercredi. "C'est important d'entrer dans la lutte, de ne pas laisser seuls les cheminots et agents de la RATP", a souligné au mégaphone Christophe Pinto, délégué CGT sur ce site, venu interpeller ses collègues parisiens.

"Je fais partie des plus bas salaires à la Banque de France et j'ai peur d'avoir seulement 1.000 euros de retraite à cause de cette réforme", témoigne Céline, opératrice en lien avec les convoyeurs de fonds qui remplissent les distributeurs automatiques des banques.

Cette quadragénaire a participé à toutes les manifestations interprofessionnelles contre la réforme des retraites depuis le 5 décembre, un engagement qui lui a fait "perdre 700 euros de salaire".

A l'instar de leurs confédérations, les quatre syndicats représentatifs de l'institution (CGT, SNABF-Solidaires, CFE-CGC, FO) appellent à prendre part à la journée d'actions interprofessionnelle de jeudi.

"Nous ne sommes pas des nantis", clame Sophie Pitorson, secrétaire général SNABF-Solidaires. "Ca fait 12 ans qu'on n'a pas eu la moindre augmentation salariale pour être sûrs que notre régime de retraite soit équilibré", rappelle-t-elle en accusant le gouvernement de vouloir faire un "hold-up" sur la Caisse de réserve des employés de la Banque de France.

Ce régime spécial concerne les 9.000 agents titulaires (sur plus de 10.000 agents). Il prévoit à l'heure actuelle un âge de départ légal de 62 ans, comme dans le régime général, une pension à taux plein qui s'élève à 75% de la rémunération cotisable et la non intégration des primes dans le calcul de la pension, comme dans la fonction publique. Ce régime de retraite est financé par une caisse disposant de 14 milliards d'euros de réserves.

Au cours d'un comité social et économique central (CSEC) extraordinaire à Paris, dans l'après-midi, la direction a fait part aux organisations syndicales de son projet de supprimer d'ici fin 2022 la banque du personnel de la Banque de France (Gescco), basée à Poitiers et plus avantageuse qu'une banque commerciale.

"La fermeture de ce service doit faire économiser environ 15 millions d'euros et la direction propose avec cet argent de mettre en place un contrat collectif de prévoyance subventionné pour les salariés", a indiqué à l'AFP Fabienne Rouchy, secrétaire générale de la CGT Banque de France. "Des activités de Paris vont être transférées au centre administratif de Poitiers et 50 postes sur Paris vont être supprimés à la faveur des départs à la retraite", a-t-elle ajouté.

