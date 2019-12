Retraites : à Bruxelles, les partenaires européens scrutent aussi la réforme

Il est arrivé tout sourire au Conseil européen. Ce jeudi, Emmanuel Macron égrène les sujets qui seront abordés avec la nouvelle équipe à la tête des institutions européennes devant une forêt de micros et de caméras. Le « pacte vert », la conférence sur l'avenir de l'Europe, le budget de la zone euro, le Brexit.Et la mobilisation contre la réforme des retraites qui secoue la France ? « Je vais devoir filer », dit-il. Un ange passe, il se reprend. « Je ne ferai aucun commentaire national, balaye le chef de l'Etat. Il y a un président qui défend les intérêts français et fait avancer notre agenda européen ici. Il y a un gouvernement qui travaille à Paris, qui a fait une proposition et maintenant, il y a une concertation qui doit se faire. » De l'art de l'esquive, et, surtout, ne rien envenimer.Officiellement, à Bruxelles, le sujet des retraites... n'existe pas. À entendre l'Elysée, le sujet ne sera même pas évoqué entre Emmanuel Macron et ses homologues. En ces temps de conflit social, plus question de vanter la capacité du président à « faire bouger les lignes » en France pour asseoir son influence sur l'Union européenne (UE). « Nous faisons les réformes, nous transformons notre pays mais nous le faisons aussi avec une ambition européenne. Je n'ai pas de ligne rouge, je n'ai que des horizons », expliquait-il pourtant lui-même il y a deux ans. Sur le dossier des retraites, cet horizon s'est franchement obscurci. En France, mais aussi en Europe.Pour la Commission, la réforme «est nécessaire»Après sept jours de mobilisation, la voix de Macron aurait-elle déjà perdu de son influence dans cette enceinte ? « Comme tout leader au niveau de l'UE, plus il est populaire chez lui, plus il a d'influence, relève avec précaution un diplomate européen. Le président garde son crédit, il a déjà mené des réformes. À ce stade, il n'y a pas de démonétisation. Si ça devait durer... » VIDÉO. «On ...