Retraites: 8e jour d'une grève qui s'installe, trêve pour Noël compromise

La mobilisation contre la réforme des retraites est entrée jeudi dans sa deuxième semaine et pourrait s'amplifier avec de nouvelles manifestations au lendemain de la présentation du projet par le Premier ministre qui, loin d'apaiser la colère, a fait basculer les syndicats réformistes dans le camp des opposants.

Il n'y aura "pas de trêve pour Noël sauf si le gouvernement revient à la raison" en retirant son projet, a prévenu le secrétaire général de la CGT-Cheminots, Laurent Brun, en tête de la contestation.

En assemblée générale intersyndicale, une soixantaine de cheminots de la gare d'Orléans-Les Aubrais a voté la reconduction de la grève jeudi: "Il n'y a rien à gagner là-dedans: le calcul sur toute la carrière, c'est 30% de moins sur la pension de retraite. Il faut tout bloquer", résumait Marion Gazeaux (CGT).

Fin des régimes spéciaux, "âge d'équilibre" à 64 ans, entrée dans le système à points à partir de la génération née en 1975... Édouard Philippe a détaillé mercredi le contenu du futur "système universel de retraite" par points, assurant que "tout le monde serait gagnant".

Mais sitôt le plan dévoilé, la fronde syndicale s'est élargie, Laurent Berger de la CFDT parlant de franchissement de "ligne rouge". Premier soutien d'un système universel par points mais hostile à un allongement de la durée de cotisation via un "âge d'équilibre", il a demandé au gouvernement de "revenir en arrière" sur ce point.

Sur les radios et télévisions du matin, le gouvernement et la majorité essayaient de recoller les morceaux. "Il y a de la place pour la négociation, que ce soit sur la pénibilité, que ce soit sur les modalités pour parvenir à l'équilibre", a souligné le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire sur France2, tandis que sa collègue de la Santé, Agnès Buzyn, exhortait le responsable syndical sur LCI: "n'allez pas à la rupture car c'est une très belle réforme de progrès social".

"Je suis prêt à discuter, évidemment qu'on va discuter", a répondu Laurent Berger sur RMC-BFMTV, plaidant pour "retrouver le chemin du dialogue". Mais, a-t-il averti, "vouloir être constructif, ça ne veut pas dire se laisser marcher dessus". Le patron des députés LREM, Gilles Le Gendre, a assuré "solennellement" que la question de l'âge d'équilibre n'était "pas décidée".

Le 17 décembre, "il n'y aura que le Medef qui ne sera pas en grève", a ironisé le numéro un de la CGT, Philippe Martinez. La CFDT, premier syndicat, a appelé à descendre dans la rue, de même que la CFTC et l'Unsa, lors de cette prochaine grande mobilisation.

Dans les transports en commun, le trafic était quasi inchangé par rapport à mercredi: un TGV et un Transilien sur 4, une 10e ligne de métro fermée à 9H30. Seuls 40% des bus roulaient par ailleurs, contre 50% attendus, en raison de blocages matinaux, selon la RATP.

Avec, côté usagers, une exaspération de plus en plus palpable: "je me lève à 4H30, je rentre à 21H00. Tous les matins, je suis stressé, énervé par le monde qui pousse dans le RER, toute la journée je suis debout pour mon travail, et le soir, je suis fatigué", raconte Fernando Duarte, ouvrier spécialisé rencontré à la gare du Nord à Paris. "Il faut vite que ça s'arrête, c'est vraiment dur".

Des manifestations et rassemblements locaux sont prévus de Marseille à Paris, où un défilé doit partir de Nation.

Au Havre, la zone industrielle et portuaire était bloquée par plus d'un millier de manifestants, selon la police. "On tient les huit principaux points (d'entrée, ndlr). C'est parti pour la journée", a assuré Sandrine Gérard, secrétaire de l'union locale CGT. Des dockers bloquaient également le grand port de La Rochelle. A Rouen, le siège du port était bloqué et des coupures de courant étaient signalées, de même qu'à Tourcoing, du fait de grévistes Enedis.

Mercredi, Édouard Philippe a affirmé que "la loi prévoira une règle d'or pour que la valeur du point acquis ne puisse pas baisser", en réponse à l'une des principales inquiétudes exprimées par les opposants à la réforme des retraites.

La disparition des régimes spéciaux est confirmée mais, pour les fonctionnaires et les agents des régimes spéciaux dont l'âge légal de départ est de 52 ans, en particulier les conducteurs de la SNCF et de la RATP, la réforme s'appliquera à partir de la génération 1985 seulement.

L'exécutif a fait savoir qu'il travaillait à la mise en place rapide d'un simulateur pour rassurer les futurs pensionnés.

Pour le Premier ministre, "les garanties données" justifient que la grève, "qui pénalise des millions de Français, s'arrête".

Le mécontentement reste cependant large. Le Conseil des barreaux votera des actions vendredi, et les principaux syndicats policiers menacent de "durcir" leur mobilisation. Les enseignants de la FSU ont appelé à la reconduction.

Sur tout l'échiquier politique, les oppositions ont critiqué le projet. "Cette réforme fait l'unanimité contre elle. Il faut la retirer", a insisté Fabien Roussel (PCF) lors d'un rare meeting unitaire de la gauche à Saint-Denis mercredi. A droite, Guillaume Peltier (LR) a dénoncé "un enfumage", Marine Le Pen (RN) une réforme "terrible".

Le projet de loi doit être soumis au Conseil des ministres le 22 janvier et discuté au Parlement fin février.

