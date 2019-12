Retraite universelle : la SNCF s'arrache les cheveux

Si le prix du pire job de France devait être décerné chaque année, pour 2019 il serait probablement attribué au directeur des ressources humaines (DRH) de la SNCF. Car discrètement mais sûrement, Édouard Philippe et son gouvernement ont renvoyé à la compagnie ferroviaire le soin d'assurer et de construire la transition entre la fin du régime spécial des cheminots et le passage au régime universel. Un casse-tête, une patate chaude, une bombe sociale, qui quelle que soit l'expression utilisée pour qualifier cette mission promet au service RH de la SNCF de longues nuits sans sommeil.Non content d'avoir fixé le cadre d'extinction du régime -- à savoir que ce sont les générations de conducteurs et de contrôleurs nés en 1985 et celle des sédentaires nés en 1980 qui basculeront les premières dans la retraite universelle -- le Premier ministre s'est engagé mercredi à conserver « 100 % des droits acquis dans les régimes actuels ».Tout en précisant que « pour ne pas léser les régimes qui fondent leur calcul de retraite sur les six derniers mois, nous sommes prêts à mettre en place des dispositifs très protecteurs, qui permettront de garantir que nul n'est lésé ». Comment ? Avec quelle marge de manœuvre ? La SNCF est dans le flou. « C'est d'une complexité sans nom, décrypte une source interne. Comment calculer, en euro sonnant et trébuchant, le rattrapage du cheminot qui passe du régime spécial au régime universel quand vous n'avez aucune idée de ce que seront ses six derniers mois de carrière ? ».« On nous demande de faire un miracle »Autre sujet délicat, la mise en œuvre de l'âge d'équilibre qui passe à 64 ans. Comment le mettre en œuvre ? Selon quel calendrier, alors que depuis les dernières réformes de retraites des mesures de convergence sont déjà en cours. « C'est du grand n'importe quoi, résume une source syndicale. L'entreprise va se retrouver avec au moins quatre régimes ...