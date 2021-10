Retraite : seuls deux Français sur dix souhaitent reculer l'âge de départ

Les plus favorables à une telle augmentation sont les plus de 65 ans, qui ne sont donc pas concernés.

Quatre Français sur dix aimeraient abaisser l'âge de départ à la retraite. ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Faut-il reculer l'âge de départ à la retraite ? Si de nombreux hommes politiques estiment, à l'instar de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe, que cela est nécessaire pour préserver l'équilibre du système, les Français, eux, répondent non à la question. Selon le dernier baromètre Odoxa réalisé pour Aviva, BFM Business et Challenges , 80% des Français ne veulent pas partir plus tard à la retraite.

Si quatre Français sur dix se prononcent pour un maintien de l'âge de départ à 62 ans, ils sont autant à souhaiter avancer l'âge de départ à 60 ans. Parmi les 20% des sondés qui sont favorables à une hausse de l'âge de départ à la retraite, 14% souhaitent le porter à 64 ans et 6% plaide pour un report à 65 ans.

Les partisans des Républicains favorable à une augmentation de l'âge du départ

Selon cette étude, les plus favorables à une augmentation de l'âge de départ sont les 65 ans et plus (36%), qui ne sont donc pas concernés. Viennent ensuite les cadres (21%) et les personnes aux revenus les plus élevés (49%). Au contraire, seuls 12% des ouvriers, 16% des ruraux et 19% des foyers modestes souhaitent repousser l'âge de départ.

Sur l'échiquier politique, 49% des partisans des Républicains et 34% de ceux de la République en Marche se disent favorables à une augmentation de l'âge de départ. En revanche, ils ne sont que 12% des sympathisants du RN et 12% de ceux de la gauche à le souhaiter.