Retraite : près d'un Français sur deux prêt à augmenter ses cotisations

Près de huit Français sur dix s'inquiètent pour l'avenir du système de retraites. ( AFP / THOMAS KIENZLE )

Alors que la réforme des retraites a été reportée à cause de la crise provoquée par l'épidémie de Covid-19, près de huit Français sur dix (78%) se disent inquiets pour l'avenir du système de retraites. Selon la dernière enquête Ipsos pour le baromètre "Les Français, l'épargne et la retraite" 2021 du Cercle des Epargnants, relayée par Les Echos mardi 16 février, 58% des Français estiment que le financement du système doit demeurer en tête des priorités pour les années à venir, devant l'assurance maladie (44%) et la dépendance (29%).

Comment financer le système de retraites ? De plus en plus de Français accepteraient d'augmenter le montant des cotisations tout au long de la vie : ils sont désormais 49% à se dire prêts à une telle solution, ce qui représente une hausse de 8% par rapport à l'année dernière. 38% des Français se disent toujours opposés à une telle augmentation.

Les autres solutions de financement suscitent moins d'adhésions , souligne le quotidien économique. Ainsi, si 39% des Français seraient prêts à souscrire à un fonds de pension, seuls 30% seraient prêts à reculer leur âge de départ à la retraite quand 59 % y sont opposés. Seuls 11% des Français accepteraient de diminuer le montant de leur pension de retraite, quand 79% s'y opposent fermement.

Par ailleurs, l'étude révèle qu' un actif sur trois envisage de continuer une activité professionnelle après avoir rempli les conditions permettant de percevoir une retraite à taux plein, majoritairement pour pouvoir disposer d'un revenu complémentaire, un chiffre en hausse de 6%. En outre, de plus en plus d'actifs épargnent pour financer leurs retraites : ils sont 24% à le faire "régulièrement", un chiffre en hausse de 7%, et 37% à le faire "quand cela est possible".

Pour épargner pour leur retraite, les Français sont 32% à se tourner vers le nouveau Plan d'épargne retraite (PER) qui devient le produit d'épargne retraite préféré des Français, devant l'assurance-vie (28%) et le Livret A (12%).