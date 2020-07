Retraite pour André Schürrle, le dernier vol du condor

André Schürrle ne foulera plus les pelouses. À 29 ans, le sémillant ailier allemand, passeur décisif en finale de la Coupe du Monde 2014 remportée par la Nationalmannschaft et lassé par son propre déclin, a dit stop ce vendredi. Une décision à l'image de l'homme qu'il est : un esthète, qui ne vit que pour le beau.

Schürrle et Dortmund, c'est fini

André Schürrle aura donc tenu parole. En octobre 2018, l'homme pour qui le Borussia Dortmund a craqué son montant record de transfert (30 millions d'euros) deux ans plus tôt vivote en prêt du côté de Fulham. Le même faire-valoir de Premier League contre lequel il avait claqué un triplé, de son temps à Chelsea. À l'époque, l'un des héros de la finale du Mondial 2014 est depuis plusieurs années sur la pente descendante. Pourchassé par le contrecoup de sa victoire en Coupe du Monde, mais surtout tourmenté par un poulet avarié qui l'aura rendu salement malade et dont il aura mis "" comme il le confiait au. Usé par les blessures récurrentes et plombé par le sentiment de ne plus arriver à distiller sa magie d'antan, le bonhomme. Il y a deux ans, donc, André Schürrle prononce ces paroles dans un podcast de: ""Est-ce que j'ai vraiment besoin et envie de tout ça ?"" Ce vendredi, le longiligne ailier a ainsi franchi le Rubicon et mis fin à des années de souffrance après une dernière pige sur les rotules au Spartak Moscou. Là encore, Schürrle n'a de mots que pour ces "" qui le hantent depuis bien longtemps. "", soufflait-il, lors de son interview de néo-retraité au magazineComme il le révèle lui-même, c'est en fait dès son retour de la Coupe du Monde que la fracture se produit : "