Retraite : les députés sont prêts à intégrer «immédiatement» le régime universel

L'exemplarité souhaitée par Emmanuel Macron ne semble pas un vain mot. Au lendemain de l'annonce du chef de l'Etat dans les colonnes du Parisien, de vouloir renoncer à sa future retraite de président, les députés de la majorité veulent, selon nos informations, « intégrer le régime universel immédiatement ».Depuis le 1er janvier 2018, et c'était une volonté de la nouvelle majorité en place, les élus ont déjà renoncé à leur régime spécial de retraite pour être désormais soumis à celui en vigueur au sein de la fonction publique. « Nous souhaitons aujourd'hui aller plus loin et intégrer le régime universel par points. Et ce dès la promulgation de la loi qui doit être débattue à l'Assemblée l'an prochain, précise le premier questeur Florian Bachelier, député LREM d'Ille et Vilaine. Il n'y aura aucune transition douce. »Une retraite que les députés, contrairement aux présidents de la République, ne perçoivent qu'au moment de la liquidation de leur pension.Une volonté d'Edouard PhilippeLes questeurs vont dans les jours qui viennent préparer en amont les modalités de mise en œuvre de la future réforme. Reste encore à organiser le vote à l'Assemblée. Les députés LREM étant largement majoritaires, la réforme devrait être rapidement appliquée. Lors de sa présentation de son projet de réforme des retraites le 11 décembre dernier, le Premier ministre Edouard Philippe avait d'ailleurs annoncé « L'universalité, ça va aussi pour les ministres, les députés, les sénateurs et l'ensemble des élus, tout le monde sera dans le même régime ».La démarche des députés vise donc à emboîter le pas du chef du gouvernement, alors que les sénateurs, eux, semblent plus flous sur la date d'adaptation de leur régime. Elle intervient surtout alors qu'un mouvement de grève massif s'est installé dans le pays depuis le 5 décembre dernier contre cette réforme des retraites et la fin des ...