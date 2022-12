Retraite: les députés Liot voteraient une motion de censure si l'âge reculait à 65 ans

Les députés du groupe indépendant Liot voteront en faveur d'une motion de censure contre le gouvernement si ce dernier incluait le recul de l'âge légal de départ à 65 ans dans sa réforme des retraites, a déclaré mardi leur chef de file.

"Notre groupe parlementaire dit non à la retraite à 65 ans, c'est clair", a dit devant des journalistes Bertrand Pancher, président du groupe de 20 députés avec lequel le président Emmanuel Macron avait indiqué fin octobre vouloir nouer une "alliance" pour certains textes, comme avec le groupe LR.

"Si on en restait à cette augmentation généralisée de l'âge de départ en retraite, non seulement on s'opposerait au texte, mais nos parlementaires voteraient la motion de censure", a-t-il ajouté.

Des motions de censure pourraient être déposées comme riposte au gouvernement, s'il décidait de faire adopter sa réforme des retraites sans vote à l'Assemblée nationale via l'arme constitutionnelle du 49.3, déjà utilisée plusieurs fois sur les textes budgétaires.

De son côté, le député LR Raphaël Schellenberger, interrogé sur l'éventuel dépôt d'une telle motion par son groupe, a assuré qu'"on est quelques-uns" à y être prêts dans son groupe, "une bonne dizaine" selon lui.

"On n'en est pas là", a tempéré le président des députés LR Olivier Marleix qui se met "d'abord dans la perspective d'un débat parlementaire respectueux".

Le groupe Liot --composé d'élus UDI, d'outre-Mer, de nationalistes corses, de centristes et d'anciens socialistes-- a été reçu mardi matin comme d'autres groupes parlementaires par le ministre du Travail Olivier Dussopt pour échanger sur le contenu de la réforme.

"Ce qui nous est proposé aujourd'hui, c'est de la grande bouillie, un texte qui est incompréhensible, qui va nous mettre à dos une grande partie de la société française", a estimé M. Pancher.

Les députés socialistes eux aussi hostiles, comme toute la gauche, au recul de l'âge légal, ont de leur côté indiqué que l'exécutif envisageait deux textes distincts pour sa réforme.

Le ministre a évoqué "la possibilité de scinder le texte en deux parties", avec "d'un côté le texte amer, le sel, qui contiendrait le report de l'âge légal" dans un budget de la Sécurité sociale rectificatif, et de l'autre "un texte plus sucré", avec éventuellement des mesures sur pénibilité et emploi des seniors.

Dans le camp présidentiel, le groupe Modem considère que "l'âge n'est pas le sujet principal", selon Bruno Millienne.

"Plein de solutions peuvent être envisagées", comme mettre à contribution "capital et solidarité" a-t-il dit, évoquant aussi l'hypothèse d'une semaine de travail à "35h30".