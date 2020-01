Retraite : le Conseil d'Etat tacle la réforme

Présenté ce vendredi matin en Conseil des ministres, le projet de loi réformant les retraites pèse pas moins de 2,4 kg. Un texte de 1000 pages, composé notamment d'une étude d'impact, sur lequel s'est prononcé le Conseil d'Etat. Et il n'est pas tendre. Dans son avis publié ce vendredi toujours sur Legifrance, il commence par dénoncer le manque de temps pour examiner ce volumineux texte : « La volonté du gouvernement de disposer de l'avis (NDLR : du Conseil d'Etat) dans un délai de trois semaines ne l'a pas mis à même de mener sa mission avec la sérénité et les délais de réflexion nécessaires pour garantir au mieux la sécurité juridique de l'examen ». Sur le fond, la juridiction administrative tacle pour commencer les « projections financières » figurant dans le projet de loi et l'étude d'impact. Projections « qui restent lacunaires », écrit-elle. « Dans certains cas, cette étude reste en deçà de ce qu'elle devrait être, de sorte qu'il incombe au gouvernement de l'améliorer encore avant le dépôt du projet de loi au Parlement ». S'agissant de l'impact de la réforme, le Conseil d'Etat pointe notamment un manque d'informations « sur la situation individuelle des assurés et des employeurs, sur le taux d'emploi des seniors, les dépenses d'assurance-chômage et celles liées aux minima sociaux ». Bref une large partie de l'environnement de la réforme. Au passage, les conseillers rappellent à l'ordre le gouvernement, précisant que « les documents d'impact doivent répondre aux exigences générales d'objectivité et de sincérité »...Ce n'est pas fini. Le projet de loi habilite le gouvernement à régler par le biais de 29 ordonnances une quarantaine de questions pas encore réglées. Des questions jugées importantes par le Conseil d'Etat qui cite, par exemple, « les conditions d'entrée en vigueur de la réforme ». « S'en remettre à des ordonnances pour la ...