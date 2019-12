Retraite : fragilisé par ses «oublis», Jean-Paul Delevoye a démissionné du gouvernement

Sa position était devenue intenable. En dépit du soutien d'Édouard Philippe, réitéré par le Premier ministre face aux lecteurs du Parisien, Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire aux Retraites, a présenté sa démission du gouvernement ce lundi, selon son entourage. Une décision acceptée « avec regret » par Emmanuel Macron, qui précise que le haut-commissaire aux Retraites sera remplacé « dans les plus brefs délais ».Dans une déclaration transmise à l'AFP, Jean-Paul Delevoye considère que la « confiance est fragilisée sous les coups d'attaques violentes et d'amalgames mensongers » et qu'à travers son « procès », on « veut porter atteinte au projet » qu'il juge « essentiel pour la France ».L'Elysée «salue sa démarche de responsabilité»Pour l'Elysée, « le haut-commissaire a jugé préférable de démissionner afin de pouvoir répondre aux critiques dont il fait l'objet. Nous saluons sa démarche de responsabilité à un moment important de la réforme ».Sous la pression, l'ancien maire de Bapaume (Nord-Pas-de-Calais), qui aimait à prendre le temps, a ployé. En pleine mobilisation syndicale contre la réforme des retraites, l'ancien ministre de la Fonction publique de Jacques Chirac, a d'abord été épinglé dans nos colonnes pour n'avoir pas indiqué à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ses liens avec le monde de l'assurance.S'il s'est engagé à rembourser les sommes perçues, la thèse d'un simple « oubli » s'est révélée impossible à légitimer quand il est apparu cinq jours plus tard que le « monsieur retraites » du gouvernement avait omis de déclarer dix fonctions dans des associations et des fondations, la plupart bénévoles. Il avait aussi dû revoir à la hausse certaines rémunérations perçues, y compris depuis son entrée au gouvernement, le 3 septembre dernier, pour boucler le chantier de l'acte II du quinquennat. Qui désormais ...