Retraite du président : cinq minutes pour comprendre la décision de Macron

Emmanuel Macron l'a annoncé samedi dans nos colonnes : il a décidé de renoncer à sa future « retraite » d'ancien président de la République. Il devient ainsi le premier chef de l'Etat à se passer du bénéfice de la loi du 3 avril 1955. Si l'Elysée se défend de toute « volonté d'affichage », cette annonce tombe à point nommé, en plein mouvement de grève contre la réforme des retraites voulue par le chef de l'Etat.A quoi a-t-il renoncé exactement ?L'article 19 loi du 3 avril 1955 permet aux anciens chefs de l'Etat de percevoir une dotation à vie, dès leur départ de l'Elysée. Son montant ? L'équivalent du salaire d'un conseiller d'Etat (6220 euros brut), versé chaque mois, alors qu'en exercice, le Président de la République touche 15 140 euros brut par mois.Ainsi, Valéry Giscard d'Estaing, aujourd'hui âgé de 93 ans et qui a quitté l'Elysée en 1981, touche cette somme tous les mois depuis... 38 ans et sept mois (soit un peu plus de 2,4 millions d'euros). Des sommes financées par le contribuable.Est-ce réellement une « retraite » ?Le terme de retraite est effectivement un abus de langage : il s'agit d'une « dotation annuelle », versée dès la fin du mandat. Avant, donc, la liquidation des droits à la retraite. Car cette somme n'est soumise à aucune condition d'âge, ni durée de mandat.Mieux : les anciens présidents peuvent cumuler cette dotation avec d'autres pensions de retraite, ou revenus d'activité (conférences, honoraires d'avocat, etc.) sans aucun écrêtement. En outre, la moitié de cette somme est réversible à leur veuve en cas de disparition.A combien Emmanuel Macron a-t-il renoncé ?S'il n'avait pas renoncé à ce « régime spécial », Emmanuel Macron aurait dû toucher ces 6220 euros bruts dès ses 44 ans (en 2022) ou ses 49 ans en cas de réélection (en 2027).Comme son prédécesseur, France Hollande, Emmanuel Macron a également décidé de ne pas siéger ...