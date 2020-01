Retraite du nageur Jérémy Stravius : «J'avais un désamour total pour ce sport»

Jérémy Stravius a surpris tout le monde en décidant, en début de semaine, d'annoncer sa retraite à 31 ans. Avec lui, c'est une page dorée de la natation française qui se tourne. « Jeje », comme tout le monde l'appelle autour des bassins avait, dans l'eau, le talent rare des polyvalents (dossiste, crawleur, papillonneur) et épatait notamment le monde avec des coulées sous-marines monstrueuses.Le Picard était entré doublement dans l'histoire en devenant, en 2011 à Shanghai, au bout d'un 100 m dos totalement fou le premier champion du monde masculin de l'histoire de la natation française et en partageant cet honneur avec Camille Lacourt (NDLR : les deux Français avaient terminé ex aequo). Il avait, depuis, multiplié les médailles (or olympique avec le 4x100m en 2012, 3 autres titres mondiaux notamment). Son choix de se retirer à quelques semaines des Jeux peut étonner. D'une voix douce et sereine, il s'en explique.Vous voilà donc retraité depuis quelques heures, comment vous sentez-vous ?JÉRÉMY STRAVIUS. Je me sens beaucoup mieux. Ce n'est pas une décision facile à prendre, elle me trottait dans la tête depuis quelque temps. Je l'ai mûrie. Ça me pesait. Puis, en sortant de l'eau, à l'entraînement lundi matin, j'ai su que c'était le dernier. C'était trop, c'était le jour. Depuis, je me sens beaucoup mieux.Pourquoi c'était trop ?Il y avait beaucoup de lassitude. Je ne me reconnaissais plus. J'avais le sentiment d'être en train de me mentir. Je ne souriais plus, je n'étais plus moi-même, j'étais comme prisonnier d'un truc.Vous dîtes que ça traînait depuis un moment. Depuis quand ?Quelques semaines. Déjà en 2014 et 2016, j'avais ressenti cette lassitude, mais après un break, c'était revenu. Là, non. Je sentais que je n'arriverais plus à retrouver le niveau de mes ambitions. J'aurais pu me qualifier pour les Jeux sans doute, peut-être ensuite essayer de me hisser en ...