Retraite : des milliards au secours de la réforme

Des milliards ! Voilà ce que coûtera la réforme des retraites. Car ce qui était conçu à l'origine comme un projet à budget constant, s'alourdit au fil des négociations avec les partenaires sociaux de dépenses dont même les spécialistes du dossier au sein de la majorité ne sont pas capables, à ce stade, d'évaluer le montant. « Tant que les discussions avec les syndicats et le patronat ne seront pas finalisées, nous ne pourrons pas chiffrer le coût de cette réforme », explique Olivia Grégoire, vice-présidente LREM de la commission des Finances à l'Assemblée nationale. Encore imprécises, certaines de ces mesures à caractère social semblent, cependant, d'ores et déjà se dessiner. « Compte pénibilité » incorporé à la fonction publique, progressivité de la mise en œuvre de la réforme pour certains régimes spéciaux, hausse des rémunérations des enseignants, revalorisation du « Mico »... Ce « minimum contributif » annoncé sans tapage par Edouard Philippe il y a plusieurs mois, est l'équivalent d'un minimum retraite et il pourrait passer de 85 % du smic, initialement prévu -- soit 1000 euros nets -- à 87 voire 90 % du smic. Sans parler de ce que devront prendre en charge les entreprises à régime spécial comme la RATP ou la SNCF, dont le président vient d'annoncer un manque à gagner de 400 millions d'euros (M€) du fait des grèves.Des « gestes » assumés par Édouard PhilippeCes concessions, ministres et députés marcheurs y insistent avec vigueur... Dans l'intérêt bien compris de l'exécutif et de sa majorité. De nature à calmer le mécontentement croissant de quelques dizaines d'élus de l'aile gauche de LREM, ces « gestes » assumés par Édouard Philippe tendent aussi à convaincre les organisations réformistes comme la CFDT et l'UNSA de sa « bonne volonté ». Et ils visent à briser ainsi le front syndical.Enfin, comme le fait remarquer Matignon : « Ce sont ces concessions ...