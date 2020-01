Retraite : Bruno Le Maire dit «banco» à la «conférence de financement» proposée par la CFDT

Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, s'est dit ouvert à la proposition formulée, dimanche sur le plateau de France 2, par le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger, de mettre en place « une conférence de financement » du système de retraites, distincte du projet de loi en préparation.« Je pense qu'il faut saisir la main qui a été tendue par le dirigeant de la CFDT », a déclaré le ministre de l'Economie dans la matinale de France Inter avant de dire « banco pour cette conférence ».La CFDT, qui est plutôt favorable à un régime universel de retraites par points, ne veut pas entendre parler pour le moment de « mesure budgétaire ».En d'autres termes, l'idée est de repousser à plus tard la délicate question de l'âge pivot qui, pour la CFDT, est la limite à ne pas dépasser.L'âge pivot, «mesure inutile» pour Laurent BergerL'âge pivot à 64 ans, en dessous duquel il ne sera pas possible de partir avec une retraite à taux plein, est en effet présenté par le gouvernement comme une manière de garantir l'équilibre financier du système.« C'est une mesure qui est d'abord injuste car cela va faire payer plus ceux qui ont commencé à travailler jeune, au bénéfice de ceux qui ont commencé à travailler plus tard », a martelé Laurent Berger en ajoutant : « C'est une mesure inutile et cela ne se justifie pas. »De son côté, le patron du Medef Geoffroy Roux de Bézieux a assuré sur BFM qu'il n'était pas « arc-bouté sur l'âge pivot » tout en estimant que « la mesure d'âge, même si on peut peut-être l'améliorer, c'est la seule manière intelligente de financer le régime ». Et d'ajouter, « on n'est pas arc-bouté sur l'âge pivot, on est conscient que pour financer cette réforme, il faut travailler plus longtemps. »La CFDT a proposé que cette question financière soit examinée dans une conférence de financement des retraites qui jusqu'à fin juillet ...