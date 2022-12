Retraite : Blaise Matuidi, le déséquilibre permanent

Arrivé dans les valises d'un mercato d'été 2011 tonitruant qui coïncidait avec les débuts de l'ère QSI, Blaise Matuidi est devenu, en six ans dans la capitale, un modèle de réussite et de travail. Ou comment un petit gamin de Toulouse, formé à Troyes, s'est retrouvé à être représenté par Mino Raiola et titulaire en finale de Coupe du monde. À 35 ans, il prend une retraite bien méritée.

Stade Saint-Symphorien. Une tête victorieuse dans les arrêts de jeu au cœur du printemps 2017. Blaise Matuidi, l'homme qui semble être en déséquilibre permanent, donne la victoire au Paris-SG face au FC Metz (3-2) dans cette course poursuite folle engagée avec l'AS Monaco dans la quête du titre de champion de France. Des 33 buts marqués par le gaucher avec la liquette parisienne, celui de Metz (synonyme de doublé ce soir-là) est l'un des plus importants. Et encore, la pieuvre en a collé d'autres mémorables, comme cette frappe du droit dans les ficelles de Steve Mandanda à la sortie d'un crochet intérieur de toute beauté lors d'un OM-PSG bouillant durant le règne de Marcelo Bielsa . Ou alors cette tête libératrice contre l'OL sur un centre de Zlatan Ibrahimović, en décembre 2012. Ou encore le but de la victoire contre le FC Barcelone au Parc des Princes en septembre 2014 .

⚽Le but magnifique de Blaise Matuidi face à l'OM, le silence dans le stade...?? le 05/04/2015 (2-3). pic.twitter.com/0SPRonrQua

— Histoire du #PSG (@Histoire_du_PSG) April 5, 2017En fait, rien ne semblait prédestiner Blaise Matuidi à devenir un rouage essentiel, vital et indispensable du PSG sous QSI. Recruté durant l'été 2011, le gaucher formé à l'ESTAC et qui s'était montré prometteur à l'AS Saint-Étienne ressemblait plutôt à une recrue Colony Capital, à savoir un bon joueur de Ligue 1, à l'image d'un Kevin Gameiro, Milan Biševac ou Zoumana Camara. On ne s'imaginait pas que Matuidi viendrait s'inviter à la table des Thiago Motta et Marco Verratti . Qui aurait cru…