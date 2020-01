Retraite au Portugal : vers la fin de l'avantage fiscal

« Le Portugal ou le paradis fiscal des retraités étrangers », titrait en avril dernier Sábado, un hebdomadaire local. Sauf que l'avantage fiscal avec une exonération d'impôt sur le revenu (RNH) pendant dix ans pour attirer des retraités étrangers à Lisbonne ou dans les stations balnéaires de l'Algarve pourrait en partie disparaître.Le Parti socialiste portugais au pouvoir a proposé de taxer à hauteur de 10 % les retraités européens résidant au Portugal dans un amendement à la loi de finances 2020. Cette mesure ne devrait s'appliquer qu'aux nouveaux habitants.Ces dernières années, le Portugal a attiré des milliers de retraités européens. Selon les estimations, ils sont aujourd'hui près de 30 000 retraités à bénéficier du RNH, dont un tiers de Français. Mais au total, il y aurait au moins 50 000 Français expatriés au Portugal.Une bouée de sauvetage pendant la criseEn pleine crise financière, le pays avait accordé en 2009 à ces retraités cette mesure fiscale à condition de résider au Portugal au moins six mois par an. Après 10 ans, le régime progressif d'imposition est alors soumis. Celui-ci prévoit un taux d'imposition maximal de 56,5 % pour les revenus supérieurs à 250 000 euros par an.Désormais, le Portugal qui était au bord de la faillite en 2011, le conduisant à demander un prêt de 78 milliards d'euros versés par l'Union européenne et le FMI a commencé à retrouver de la croissance à partir de 2013 pour atteindre 3,5 % en 2017.Le chômage est passé de plus de 17 % en 2014 à 6,4 % aujourd'hui et le déficit public s'apprête à disparaître, à 0,2 % du PIB, du jamais vu depuis l'avènement de la démocratie en 1974.Flambée des prix dans l'immobilierOr, l'arrivée des retraités a des effets collatéraux. Ces retraités sont les premiers acquéreurs de biens immobiliers ce qui a pour conséquence d'entraîner une surchauffe des prix dans des villes comme Lisbonne ou Porto. Du coup, ...