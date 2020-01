Retrait provisoire de l'âge pivot : selon l'Unsa, «on va pouvoir travailler plus sereinement»

Le patron de l'Unsa juge très positif « le geste d'apaisement » du Premier ministre, qui propose de « retirer » provisoirement l'âge pivot, mais botte en touche quand on aborde la question d'une sortie de la grève dans les transports.Que change ce courrier d'Edouard Philippe ?LAURENT ESCURE. C'est un signe d'apaisement. Avec le retrait de l'âge pivot, on va pouvoir désormais travailler plus sereinement sur les questions de financement et d'équilibre. Et du coup, en parallèle, sur les garanties, les compensations, les avancées qui restent à trouver sur la réforme.Cela signifie-t-il que vous arrêtez le mouvement ?L'Unsa reste concentrée pour faire de cette réforme une réforme de justice. Par l'argumentaire, la négociation et la capacité à sensibiliser les salariés, les lignes des discussions en cours peuvent encore bouger.Quelle sera la suite à la RATP et à la SNCF ?Les militants de l'Unsa ont travaillé pour obtenir des garanties sur leur contrat social. Les choses sont en train d'être analysées. LIRE AUSSI > Pour les manifestants, le retrait provisoire de l'âge pivot ne change rienL'âge pivot de 64 ans est abandonné, l'âge d'équilibre persiste, est-ce vraiment une victoire ?L'âge pivot pour tous dès 2022 est retiré, c'est lui qui cristallisait les mécontentements et il a disparu. Il est fait référence pour le futur système, donc en 2037, à un âge d'équilibre qui n'est pas précisé. Nous avons maintenant du temps pour regarder cette question.Quelles alternatives proposez-vous pour atteindre l'équilibre financier ?On peut prendre une partie du fonds de réserve de 30 milliards d'euros. D'autre part, à partir de 2024, on pourrait prélever durablement 1 ou 1,5 milliard sur ce que dégage la CRDS et le reste irait au financement de la dépendance. Sans toucher au coût du travail, on peut aussi augmenter les cotisations d'un côté et les diminuer de l'autre, faire des ...