Retrait du soutien de la France à Gianni Infantino : et après ?

Ce jeudi, la Fédération française de football a officiellement retiré son soutien à Gianni Infantino pour la prochaine élection du président de la FIFA. Une décision attendue et qui vient sanctionner de trop nombreux dérapages, mais qui ne saurait se révéler utile qu'en cas de proposition d'un scénario alternatif pour l'avenir du football mondial.

Voilà, c’est fini. Trois jours après la Belgique, Philippe Diallo a confirmé ce que tout le monde attendait à l’occasion d’une conférence de presse donnée à la suite d’une réunion du Comité exécutif (Comex) de la Fédération française de football (FFF) : l’instance ne soutiendra pas Gianni Infantino lors de la prochaine élection du président de la FIFA, prévue le 18 mars 2027 à Rabat. « Dans un premier temps, l’acte de candidature de Gianni Infantino à sa propre réélection a été plutôt bien perçu. Fin juin, comme plus de 200 sélections j’ai apporté mon soutien », a confessé le président de la 3F pour justifier son retournement de veste qui va dans le sens du vent (les plus polis diront « le sens de l’histoire »), puisque la France rejoint, en plus de la Belgique, l’Angleterre, l’Italie ou la Suède et toute une liste de pays qui ne cesse de s’allonger.

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Par Julien Duez pour SOFOOT.com