information fournie par So Foot • 26/07/2023 à 10:32

Retournement de situation dans l’affaire Platini-Infantino

Théorie du complot approuvée.

En novembre 2021, Michel Platini, ancien président de l’UEFA avait déposé une plainte pour trafic d’influence et complicité de trafic d’influence contre Gianni Infantino, président de la FIFA et Marco Villiger, ancien secrétaire de l’instance. Ce mercredi, la plainte, qui était jusque-là traitée par la justice française, vient d’être renvoyée en Suisse. Le parquet a fait ce choix puisqu’il reproche des faits commis en Suisse, par des personnes du même pays. Le triple Ballon d’or a exprimé son ressenti suite à ce retournement de situation dans un communiqué « Cette décision de transférer ma plainte est révoltante. Je sais que la Suisse n’enquêtera pas : ma première plainte déposée en Suisse avait été classée sans un seul acte d’enquête […]. J’attends de la France qu’elle me défende enfin. » …

