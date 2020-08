So Foot • 19/08/2020 à 14:00

Retour sur le printemps européen 2010 de l'OL

Il y a dix ans, l'Olympique lyonnais gagnait à Anfield, éliminait le Real Madrid et disputait une demi-finale de Ligue des champions, sans jamais vraiment rivaliser contre le Bayern Munich. On rembobine, avant les retrouvailles entre l'OL et le club allemand.

La fin d'un septennat

C'était l'époque où Christian Jeanpierre rendait l'antenne à la fin des matchs de Ligue des champions, en disant :ouDans les grands soirs, il concluait même :À la fin des années 2000, l'Olympique lyonnais avait l'habitude d'être le dernier représentant français au printemps européen, mais ses grandes heures semblaient passées. Lyon n'était plus le grand Lyon qui avait désossé le Werder Brême, champion d'Allemagne (en 2005), et fait trembler l'AC Milan, vice-champion d'Europe, jusqu'à la 88minute d'un quart de finale retour à San Siro (en 2006). Pourtant, c'est quand on s'y attendait le moins, après le départ de son capitaine emblématique Juninho, que l'OL a atteint pour la première fois le dernier carré de la C1.