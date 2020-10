Retour sur la première soirée de Ligue des champions des supporters du Stade rennais

Le Stade rennais n'aura pas réussi à transformer son baptême du feu en triomphe en Ligue des champions, mais les supporters bretons n'ont pas eu besoin de ça pour vivre l'évènement à fond dans un contexte de crise sanitaire.



La route des étoiles

Sous la pluie bretonne, ils ne sont plus qu'une poignée à patienter devant la sortie du parking réservé au personnel et aux joueurs du Stade rennais. Il est minuit passé, le coup de sifflet final de la partie contre Krasnodar a retenti depuis plus d'une heure, mais ces fidèles habitués ne sont pas rassasiés. Avant de rentrer, ils espèrent un mot, ou tout simplement un geste, de Julien Stéphan, Eduardo Camavinga ou d'un autre Rennais. Plus loin, dans la nuit noire, le clapotis des gouttes de pluie sur la Vilaine brise un silence presque pesant. Seules les lumières du Roazhon Park rappellent qu'un match de foot vient de se jouer ici. Un peu plus loin encore, en face de la tribune Mordelles, les derniers irréductibles du Roazhon Celtic Kop sont décidés à poursuivre la soirée de rêve ensemble, quitte à ce qu'elle se termine tard dans la nuit. Après tout, il faut profiter. Rennes n'a pas gagné, c'est vrai, mais la frustration du résultat ne peut pas enlever le plus important : le club breton a pu goûter à la Ligue des champions pour la première fois de son histoire. Et cela a suffi à rendre cette journée inoubliable.Dans le centre-ville de Rennes, ce 20 octobre ressemble presque à un mardi banal. Si l'hôtel de ville, le couvent des Jacobins et quelques commerces affichent les couleurs rouge et noire, les passants vêtus de la tunique du SRFC sont rares. Un joggeur par-ci, un jeune homme par-là. Pour saisir l'importance de cette journée, il faut aller jeter un coup d'oeil un peu plus à l'ouest, à quelques encablures du Roazhon Park, où les ultras du RCK donnent le ton avec une série de banderoles déployées sur des ponts bretons : "", "" ou encore "". Dans quelques heures, le Stade rennais va découvrir la Ligue des champions, et les supporters attendent ce moment depuis trop longtemps pour ne pas le vivre pleinement. Il y a cette plongée dans l'inconnue et les petites habitudes : les journées interminables (et peu productives) au travail, les films dans la tête ou les rendez-vous avec les copains.