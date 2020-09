Retour sur la première saison de Nabil Fekir au Real Betis

Plus d'un an après son arrivée au Real Betis, Nabil Fekir n'a pas complètement perdu sa place en équipe de France. Appelé en remplacement d'Houssem Aouar, le milieu offensif a pourtant réalisé une saison en demi-teinte chez le 15e de Liga. Mais l'arrivée de Manuel Pellegrini sur le banc du club andalou pourrait lui permettre de s'éclater davantage dans un collectif mieux huilé. Retour sur la première année de l'ancien chouchou de l'OL sur les terrains espagnols.

Fulgurances, inconstance et Ugly Betis

Il n'est jamais le premier auquel on pense quand il s'agit de coucher le nom des vingt-trois champions du monde 2018 sur un papier, mais Nabil Fekir fait (presque) toujours partie des meubles à Clairefontaine. La preuve, le milieu offensif a finalement profité du forfait de son pote lyonnais Houssem Aouar, contrôlé positif au Covid-19 quelques heures après l'annonce de la liste, pour décrocher une convocation pour les rencontres de Ligue des nations contre la Suède et la Croatie. Didier Deschamps aurait pu donner sa chance au prometteur Christopher Nkunku, un profil similaire à celui d'Aouar et un joueur en pleine bourre cette saison au RB Leipzig. Mais non, il a préféré sortir de son chapeau un habitué du château (23 sélections). Si Fekir a manqué quelques rassemblements, souvent à cause de pépins physiques, depuis l'aventure en Russie, il reste un soldat fiable pour le sélectionneur. ", présentait DD en novembre lors de la dernière sauterie en date des Bleus." Résultat, le joueur de 27 ans avait pu gambader cinq petites minutes sur les deux matchs face à la Moldavie et l'Albanie. Et pas sûr que sa saison en dents de scie au Real Betis ne lui permette de changer de statut chez les Bleus.Promis à Liverpool un an plus tôt, Fekir avait surpris son monde au moment de signer au Real Betis, modeste 10de Liga la saison précédente, en juillet 2019. Un drôle de choix motivé par deux choses : la dimension familiale du club andalou et la réputation du championnat espagnol.