RETOUR SUR - Il y a un an, la bataille des retraites

Attendue de pied ferme depuis l'élection d'Emmanuel Macron, sa réforme des retraites a déclenché il y a un an un long conflit social, une guerre d'usure entre syndicats et gouvernement, finalement stoppée net par le Covid-19.

La confrontation était inévitable. Après deux années de laborieuses concertations, l'épreuve de force s'engage le 5 décembre 2019 contre un projet cher au président de la République : la création d'un système unifié de retraite par points, censé remplacer la multitude de régimes existants, et donc faire disparaître les régimes spéciaux comme ceux de la SNCF et de la RATP.

"Pour chaque euro cotisé, le même droit à pension pour tous !", avait promis le candidat Macron en 2017.

- Un "jeudi noir" -

Une "étatisation complète de la retraite", dénonce encore aujourd'hui Yves Veyrier, numéro un de Force ouvrière, concédant qu'il n'était au départ "pas évident" de critiquer un système présenté comme "universel", ce qui "sonne plutôt bien à l'oreille".

Au fil des mois, un front hétéroclite de syndicats (CGT, CFE-CGC, Solidaires, FSU) et de professions défendant leurs caisses "autonomes" (avocats, pilotes de ligne, soignants) se constitue pour empêcher une réforme jugée "injuste", voire "un naufrage".

Le compte à rebours de la mobilisation est lancé dès septembre. Le 13, une grève à la RATP paralyse la capitale. Dans la foulée, les avocats manifestent en nombre à Paris, avant FO, puis la CGT.

Des "coups de semonce", qui ne font pas dévier de son cap un exécutif déterminé. "Je porte un projet d'ambition pour notre pays et je n'y renoncerai pas", affirme le chef de l'État juste avant la date fatidique.

Ce 5 décembre est un "jeudi noir" : métros et trains au compte-gouttes, vols annulés, raffineries bloquées, grève très suivie chez les enseignants, les électriciens... La CGT compte 1,5 million de manifestants dans le pays, le ministère de l'Intérieur 800.000. La jauge est élevée, le mouvement parti pour durer. Une dizaine de journées de mobilisation vont suivre jusqu'en mars.

Pour tenter d'inverser la pression, l'exécutif multiplie les concessions aux pilotes, routiers, policiers, marins, danseurs de l'Opéra de Paris. Il dénonce aussi des coupures "sauvages" de courant revendiquées par la CGT et demande une "trêve" de Noël dans les transports, sans grand succès - seule l'Unsa-ferroviaire accepte une "pause" pendant les vacances.

A la SNCF, déjà secouée par une réforme votée au pas de charge en 2018, "il y avait à la fois l'opposition frontale à la réforme des retraites et l'ambiance détestable dans l'entreprise", explique Laurent Brun de la CGT-Cheminots.

- "L'âge pivot" -

Début janvier, les syndicats reçoivent enfin le projet de loi. C'est la douche froide: décrié par tous, "l'âge pivot" - un dispositif de bonus-malus incitant à travailler plus longtemps - y apparaît une quarantaine de fois.

Une "ligne rouge" pour la CFDT, à deux doigts de basculer dans le camp des opposants, tout comme la CFTC et l'Unsa, pourtant ouvertes à l'idée d'un système "universel" plus "juste" et "lisible". "On s'est souvent posé la question du moment où on leur claquerait la porte au nez", témoigne Frédéric Sève (CFDT).

Face à la bronca, le gouvernement accepte d'organiser une "conférence de financement" pour trouver des alternatives à "l'âge pivot", tout en se gardant la possibilité de l'imposer par ordonnances en cas d'échec.

Les syndicats "réformistes" sont soulagés, les "contestataires" jettent leurs dernières forces dans la bataille : blocages des ports, des déchetteries et même du musée du Louvre et de la Tour Eiffel. Mais la résignation guette et les grévistes sont de moins en moins nombreux dans les transports, les cortèges de plus en plus clairsemés.

Le 17 février, le combat se déplace à l'Assemblée. Les députés Insoumis jouent l'obstruction avec une "noria" d'amendements. Le gouvernement passe en force en recourant à l'article 49-3. Un "aveu de faiblesse", pointe Yves Veyrier.

Quelques jours plus tard, la France est confinée.

"Le Covid a fait beaucoup pour nous sauver de cette réforme, mais on avait gagné la bataille de l'opinion", avance François Hommeril, président de la CFE-CGC.

L'exécutif n'a pas abandonné pour autant son projet. "Les choses n'ont pas changé", jugeait Bruno Le Maire mardi, "notre régime des retraites a besoin de transformations profondes". Mais la réforme ne reviendra pas à l'ordre du jour tant que durera la crise liée au Covid-19, a dit Emmanuel Macron, mercredi, à des sénateurs.

Côté syndicats, on ne veut plus en entendre parler. Pas même à la CFDT, dont le patron Laurent Berger ne voit "pas de possibilité d'ici la présidentielle, sauf à vouloir une explosion sociale".

Le dossier "doit être enterré", assène Erik Meyer, de SUD-Rail, qui prévient : "S'il y a relance de cette réforme, il y aura relance de la mobilisation."