Retour gagnant pour Jean-Denys Choulet à Roanne

par Samuel Martin (iDalgo)

Le premier match de la phase de la Jeep Élite opposait Roanne à Chalon-Reims. Pour son retour à la tête de La Chorale, Jean-Denys Choulet a conduit les siens vers la victoire (96-89). Avec une bonne adresse à trois points (52% à 14/27 de loin), les locaux ont mis un terme à une triste série de trois défaites consécutives. Pourtant, le CCRB était parti le plus rapidement puisque Cédric Heitz mènent de 13 points à la pause (43-56). Mais porté par un très bon Yannis Morin (16 points, 13 rebonds), les Roannais reviennent dans la partie au cours du troisième quart et obtiennent un succès précieux pour la course au maintien. Suite de cette 18e journée demain à partir de 20h.