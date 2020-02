Retour des 90km/h : "contraintes exorbitantes" et "foutage de gueule", dénoncent les départements

Plusieurs départements dénoncent les conditions imposées par le gouvernement pour pouvoir revenir aux 90 km/h sur les routes nationales.

Des panneaux de limitation de vitesse. ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le président divers droite du Nord, Jean-René Lecerf, a dénoncé vendredi 7 février le "foutage de gueule" de la part du gouvernement qui impose selon lui des conditions trop drastiques pour revenir à une limitation de vitesse de 90 km/h sur les routes nationales. De son côté, le président socialiste du Conseil départemental de la Nièvre Alain Lassus a dénoncé les "contraintes exorbitantes" imposées par l'État, des conditions qui conduisent le département à renoncer à un retour aux 90 km/h.

"Il y a des choses très surprenantes. On nous a demandé surtout de ne pas rétablir les 90 km/h lorsque le tronçon ne fait pas 10 km, lorsque la route n'est pas en ligne droite continue", s'est emporté sur France Bleu Nord l'ancien sénateur LR du Nord. Le département ne peut revenir aux 90 km/h sur les routes que "lorsqu'il n'y a pas de riverains, lorsqu'il n'y a pas d'arrêt de bus, lorsqu'il n'y a pas d'engins agricoles, autrement dit pas en zone rurale", a encore énuméré Jean-René Lecerf. "On se fout de nous. C'est du foutage de gueule. On nous dit vous pouvez le faire et on dit les conditions pour le faire. Il faudrait avoir des routes dans les nuages ", a-t-il poursuivi. M. Lecerf, "qui ne respectera pas" les conditions imposées, prendra "d'ici un mois" la décision de remettre "un certain nombre de routes" aux 90km/h.

Coûts élevés et risque juridique

"Les contraintes imposées par l'État sont exorbitantes et remettent en cause la volonté initiale des élus départementaux de faire bénéficier les Nivernais de cette dérogation aux 80 km/h ", a fustigé de son côté Alain Lassus dans un communiqué, invoquant des coûts élevés et un risque juridique . "Les 450 km de routes concernées dans la Nièvre supposeraient un effort de plus de 300 millions d'euros par le Département, tandis que son budget routes annuel s'élève à 10 millions d'euros, ouvrages d'art inclus", a-t-il expliqué.

Par ailleurs, "l'insécurité juridique que ferait peser une telle mesure sur les élus en cas d'accident est proprement inacceptable", a-t-il ajouté, confirmant le renoncement du département à relever la vitesse sur ses routes. Les élus de la Nièvre avaient d'abord envisagé de relever la vitesse sur certains tronçons avant d'y renoncer "devant les conditions extrêmement strictes" demandées.

3.239 personnes sont mortes sur les routes en 2019, le plus bas niveau atteint en métropole . Ce chiffre historiquement bas a été attribué par le gouvernement à l'abaissement de 90 à 80 km/h de la vitesse maximale sur les routes secondaires , sur lequel plusieurs départements commencent à revenir, à l'instar de la Haute-Marne , la Corrèze, du Cantal ou encore de la Seine-et-Marne , conformément aux dérogations prévues par la loi mobilités promulguée fin décembre. Aux termes d'une circulaire de l'Intérieur en date du 15 janvier , les élus locaux doivent motiver leur décision et respecter certaines conditions avant de prendre une telle décision.