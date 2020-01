Retour de la diaspora africaine : la quête de sens plébiscitée

Présentée comme la nouvelle frontière, l'Afrique intéresse-t-elle vraiment sa diaspora qui lui envoie tous les ans plus d'argent que toute autre entité ? La question mérite d'être posée au moment où le continent se sait aussi attractif et pas seulement pour ses matières premières. Au milieu du gué d'une transformation structurelle qui peut changer son destin, l'Afrique intéresse à nouveau toutes les grandes puissances. Parallèlement, les institutions bi et multilatérales se retrouvent dans les cordes sous le feu des critiques quant aux recettes qu'elles ont proposées à l'Afrique pour sortir la tête de l'eau et réduire la pauvreté. C'est dans un tel contexte que Landry Djimpé, patron du cabinet Innogence et Saad Berrada, directeur des ressources humaines du groupe Intelcia, acteur majeur de l'externalisation des métiers de la relation client, ont diligenté une étude concernant la problématique de l'attractivité de l'Afrique pour la diaspora africaine. Ils ont répondu aux questions du Point Afrique à ce propos.Lire aussi Diaspora : l'envie d'Afrique de plus en plus forteLire aussi Transfert d'argent vers l'Afrique : un marché porteurLe Point Afrique : Qui sont les Africains de la diaspora qui regardent du côté du continent ?Landry Djimpé (LD) : Relativement tout le monde, on a 71 % des répondants de l'étude qui nous disent vouloir rentrer à horizon des dix ans. D'ailleurs 40 % des personnes interrogées se disent prêtes à rentrer...